Xavier Sardá se subleva contra Ana Rosa y el equipo de 'TardeAR' y le cortan al instante

Este lunes, 'TardeAR' comenzaba su tertulia VIP hablando de la gestión de la DANA con una Ana Rosa Quintana asegurando que "yo creo que deberían dimitir todos". No obstante, después se generaba un debate en plató con Xavier Sardá y Susana Díaz tratando de cuestionar a Carlos Mazón y con la propia presentadora, Carlos Cuesta y Cristina Tárrega señalando al gobierno de Pedro Sánchez.

"Yo pediría que primero arreglen sus temas de gestión y sus competencias y después pongan sus cargos a disposición", comentaba Cristina Tárrega. "¿Pero qué competencias, si son unos incompetentes?", le replicaba Beatriz Archidona. Y justo entonces, Xavier Sardá pedía el turno de palabra porque llevaba una semana sin poder hablar.

"Decir ahora que es una pelea entre dos y que los dos están al mismo nivel. Perdonadme, pero que el señor Mazón ese día no se sabía dónde estaba ni con quién estaba, ni qué estaba haciendo, y era el día más importante de toda su trayectoria", cuestionaba Xavier Sardá después de que Ana Rosa Quintana hubiera tratado de equiparar a Mazón con Pedro Sánchez.

Tras ello, Carlos Cuesta clamaba contra el Gobierno de Pedro Sánchez por no haber declarado el estado de emergencia nacional. "El primer día si el Gobierno español hace eso se arma una zapatiesta, no podía hacerlo", aseveraba Xavier Sardá. "Eso ya lo hemos debatido, Xavier, y antes son las personas que los cargos políticos", le contestaba Cristina Tárrega.

"No se puede tardar cinco días en mandar al ejército. Hay un problema que hay un señor que tiene que dimitir porque no se ocuparon en absoluto del Barranco del Poyo, ni lo miraron. Estaban preocupados por el Magro y por la presa que era la que iba a estallar y nadie miró el Barranco del Poyo que tiene un estudio hace 15 años para arreglarlo. Antes de que meta la pata Mazón, que la ha metido, en este programa no es como en otros sitios, aquí repartimos a quién la tiene de un lado y a quién la tiene en el otro, hay en otros sitios en los que solamente se mira a Mazón", sentenciaba Ana Rosa Quintana.

Xavier Sardá y Susana Díaz cuestionan a Ana Rosa en 'TardeAR'

A lo que Xavier Sardá volvía a cuestionar sus palabras. "Para mí la tiene más la responsabilidad un lado que otro, esa equidistancia tampoco", incidía el colaborador de 'TardeAR'. "Bueno para ti Xavier", le contestaba Cristina Tárrega. "Habrá que ver el grado de responsabilidad que tiene cada uno, que me da a mí que el grado de responsabilidad no es el mismo. En ese momento quién tenía que actuar era el Presidente de la Comunidad que estaba en un reservado comiendo y no tenía que estar ahí, tendría que haberle dicho a la muchacha otro día hablamos de la tele. Y a partir de ahí vemos la responsabilidad de cada uno", argumentaba por su parte Susana Díaz.

"Aquí hay una desafección hacia los políticos que es muy peligrosa. El señor Mazón estaba a ver si colocaba a una señora en el cargo de la televisión valenciana y el Gobierno de España cuando había 50 muertos encima de la mesa dejó todo para aprobar el decreto de RTVE", sostenía entonces Ana Rosa. "Pues un error absoluto", decía Xavier Sardá. "A mi eso tampoco me gustó", añadía Susana Díaz antes de recalcar que el "aprobarlo no provoca más muertos pero si el otro se hubiera levantado de la comida y se hubiera ido al CECOPI...", sentenciaba sin que la dejaran terminar.