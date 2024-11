Ángel Gaitán se la juega al equipo de Sonsoles cuando creían no ser grabados y ojo a lo que señala

Ángel Gaitán ha señalado al equipo de Sonsoles Ónega en sus redes sociales. El conocido mecánico, que está dando que hablar por su actuación en Valencia, fue entrevistado por Pepa Romero, una de los reporteras más destacadas de 'Y ahora Sonsoles', y el momento estuvo a punto de acabar en un gran enfrentamiento.

La polémica está servida después de haberlo compartido con sus seguidores. El colaborador de Iker Jiménez en 'Horizonte' cuenta que "vinieron a buscarme" desde el programa de Antena 3. "Yo dije que no tenía ningún problema, mientras no me molestase en lo que estaba haciendo", empieza explicando.

Desde su punto de vista, la periodista, que iba acompañada de un inspector de policía al que él pone en cuestión, pretendía crear polémica y dejarle mal ante la audiencia. "Estaban buscando la noticia fácil, el clickbait, la gresca, la polémica. Había mucho revuelo. Fuimos más inteligentes que ellos", denuncia Ángel Gaitán.

Pepa Romero, la reportera de Sonsoles, se acerca en compañía de ese inspector para interpelarle por su labor en las zonas devastadas por la DANA. En ese momento el equipo de 'Y ahora Sonsoles' está haciendo un patrullaje y Gaitán y sus compañeros se hallan colocando farolas en los puntos que aún permanecen sin electricidad.

Sin embargo, el influencer no se lo toma nada bien porque tiene la sensación de que la periodista busca desacreditarle ante sus denuncias sobre que se están produciendo robos de farolas y bombas de achique. "¿Usted ha visto algo?", le pregunta en ese momento Gaitán a la comunicadora de Atresmedia. "Yo no he visto nada", responde Romero.

"Pero, ¿lleva mucho tiempo aquí? No la veo muy manchada", le arrea él con sorna. Mientras, el agente de policía niega ese tipo de robos que asegura Ángel Gaitán, que se defiende argumentando que esos pillajes se están produciendo en "otros municipios" y no en zonas céntricas como en la que se encuentran haciendo dicho patrullaje.

A continuación, antes de irse del lugar, Pepa Romero le hace una pregunta más personal: "¿Qué decías de que te iban a llevar detenido?". "¿Qué te gusta, el clickbait, no?", le confronta Ángel Gaitán. "No, a mi me han hecho muchos de esos, ¿pero todo bien? ¿No te llevan preso al final, no?", insiste ella.

"Dejadme hacer mi trabajo y dejaros de tantas tonterías", se queja el mecánico. "¿Quiénes? ¿Quiénes hacen tonterías?", le encara la periodista de Antena 3. "Estáis haciendo un espectáculo, hazme caso. Estamos trabajando", afea Ángel. "El espectáculo lo estás haciendo tú", le espeta Pepa.

"Esto es lo que buscabas", recrimina Gaitán. "No, para nada, si esto no lo van a sacar hijo, estábamos haciendo un patrullaje", responde Romero, asegurando que esa grabación no se va a emitir en 'Y ahora Sonsoles' y tratando de rebajar la tensión diciéndole que es "fan" suyo y que lo está haciendo "muy bien" en Valencia.

En paralelo, Ángel Gaitán le advierte de que toda esa disputa sí que va a salir publicada porque le han grabado a escondidas: "Sí va a salir, va a salir en mi canal, que os hemos estado grabando". Es entonces cuando ella se sorprende: "¡Ah! ¿Que nos habéis estado grabando?". El momento en cuestión acaba con un tipo increpando fuertemente a Pepa Romero con acusaciones de "manipulación". Ella acaba yéndose del lugar.