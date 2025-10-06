¿Quién es el invitado que acude hoy a 'La Revuelta' de David Broncano este lunes 6 de octubre?

Tras despedir la semana con la visita de Blanca Suárez y Eduardo Noriega, 'La Revuelta' regresa este lunes con más sorpresas. David Broncano recibió a los protagonistas de 'Parecido a un asesinato' el pasado jueves justo antes de que el nuevo thriller psicológico llegase a los cines además de cerrar la noche por todo lo alto con la actuación en directo de Love of lesbian.

La visita del dúo de actores, sumada a la aparición del grupo musical en el tramo final de la velada se tradujo en un 13% de share y 1.517.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' consiguió firmar un 17% de share y 1.998.000 espectadores gracias a la visita de Gloria Estefan. Por su parte, 'Supervivientes All Stars' consiguió anotar un 9.2% de cuota de pantalla y 1.067.000 espectadores en su tramo exprés.

El invitado de David Broncano de este lunes en 'La Revuelta'

Pero quién visita hoy lunes, 6 de octubre 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Duki, que regresará al espacio de Antena 3 justo antes de arrancar su gira de conciertos por España para presentar su nuevo documental junto a Netflix. Por su parte, David Broncano recibirá al protagonista de uno de los grandes estrenos de la semana en La 1.

Diego Martín visitará por primera vez 'La Revuelta' este lunes para adelantar todos los detalles de 'Sin gluten', la nueva comedia que llegará al prime time de TVE el próximo miércoles, justo después de 'La Revuelta'. Así, el que fue protagonista de 'Élite' y 'Aquí no hay quien viva' entre otros proyectos de la gran pantalla se encontrará por primera con el humorista, ya que nunca acudió a 'La Resistencia' en Movistar Plus+.

Así, David Broncano abrirá la semana descubriendo al público esta nueva ficción creada por Javier Aguayo, Germán Aparicio y Araceli Álvarez de Sotomayor. En la que, además del invitado de este lunes de 'La Revuelta', se suman rostros como Adam Jezierski, Alicia Rubio, Iñaki Ardanaz o Teresa Cuesta en lo que parece ser una de las grandes apuestas de TVE en ficción de cara a esta temporada.