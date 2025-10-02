'La Revuelta', salpicada por la polémica con una asociación de víctimas de las residencias de Ayuso en la pandemia

Si bien la asociación 7291: Verdad y Justicia anunció a principios de semana que acudirían como invitados a 'La Revuelta' para dar voz a su lucha, los integrantes de la misma han tenido que aclarar el motivo por el que finalmente no estuvieron en el escenario de David Broncano. Así, la agrupación, que lucha por todas las personas que murieron en las residencias de la Comunidad de Madrid sin asistencia médica durante la COVID, ha lanzado un comunicado sobre lo sucedido.

Poco antes de que el espacio de TVE publicase por primera vez la lista de invitados de la semana al completo, la asociación tomaba sus redes con un cartel promocional este lunes que anunciaba su visita. "Te recordamos que tienes una cita en 'La Revuelta', en la televisión pública, en la televisión de todas y de todos. Y 7291 razones para que no faltes. Ayúdanos viéndolo y difundiéndolo. Gracias", se podía leer.

Sin embargo, pese a asegurar que estarían presentes el martes 30, no hubo ni rastro de la agrupación en 'La Revuelta', lo que se tradujo en el enfado de muchos usuarios, incluida Mercedes Huertas Aguilera, miembro de la asociación, que cargó contra esta asegurando que "habían difundido un bulo" y que habían "utilizado a sus familias" para conseguir atención en redes.

La Asociación 7291 comparten su decepción al visitar 'La Revuelta' como público: "Al menos dos minutos esperábamos"

Unas serias acusaciones que han llevado a 7291: Verdad y Justicia a pronunciarse con un comunicado. "Íbamos avisadas de que no subiríamos al escenario, pero sí como público. Se nos dio micrófono en el previo, Broncano habló del número emblemático, pero nada de ello salió", han publicado en sus redes sociales, asegurando que pudieron intervenir durante el pre-show del espacio de La 1.

"Asistieron al programa de La Revuelta cinco personas de la asociación", han continuado explicando. Cabe recordar que antes de arrancar 'La Revuelta', Sergio Bezos interactúa con la audiencia y fue ahí cuando pudieron compartir su causa recibiendo una oleada de aplausos, pero ese momento jamás llegó a emitirse en La 1. "Al menos dos minutos esperábamos", ha aclarado la asociación.

pic.twitter.com/OUDwPBKefR — 7291:Verdad y Justicia para las víctimas en las R. (@VyJ_7291) October 1, 2025

"Nuestras expectativas eran grandes ya que nuestra reivindicación es importante", han insistido en su comunicado, lamentando que David Broncano y su equipo no apostasen por una segunda intervención durante la grabación del programa dada la buena acogida que tuvieron en la previa. "Debe ser que no consideraron que tuviera cabida en su programa", han sugerido.

"Toda esa energía que llevábamos se convirtió en decepción, solo nos trajimos una ovación que nos dio un público empático y dejamos camisetas y gorros en el escenario, que no se recogieron durante toda la grabación del programa", han lamentado desde la Asociación 7291: Verdad y Justicia, disculpándose con sus seguidores. "Sentimos haberos generado unas expectativas a las personas que nos seguís y apoyáis, y la frustración que todos y todas sufrimos", terminaban señalando.