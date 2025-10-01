Antonio Orozco paraliza las preguntas clásicas de 'La Revuelta' para criticar lo que Broncano hizo en su última visita

Antonio Orozco ha acudido por primera vez a 'La Revuelta' este miércoles para presentar su primer libro 'Inevitablemente yo', en el que narrá cómo consiguió recuperarse de un duro momento personal. Sin embargo, el momento más tenso de la noche ha llegado cuando David Broncano se llevaba las manos a la cabeza al descubrir el tiempo que el cantante emplea con su móvil a diario, consiguiendo que este le suplicase no desvelarlo.
"No me importa mirarlo, pero debe ser preocupante porque paso mucho tiempo al día con el teléfono haciendo promo, entrevistas...", ha tratado de explicar el intérprete antes de que el presentador se mostrase claramente sorprendido al descubrir su tiempo de uso en el teléfono móvil. "Es preocupante", ha advertido entonces el humorista con gesto serio.
Antonio Orozco frena a David Broncano por lo que trata de airear sobre su intimidad: "¿Podemos dejar de hablar de esto?"
Cubriéndose la boca con la mano para disimular su gesto de sorpresa, David Broncano hacía hincapié en su preocupación. "Con el cariño que te tengo me ha dejado preocupado", ha insistido el conductor de 'La Revuelta' mientras Antonio Orozco le pedía prudencia a la hora de compartir el dato. "Piensa que tengo un hijo de 18 años...", ha señalado entre risas el cantante.
"Claro, este dato lo das y te desarma todo el discurso", ha añadido el presentador, que finalmente optaba por no desvelar el tiempo de uso a la audiencia. "Te agradecería que si es muy preocupante no lo dijeses", señalaba una vez más el intérprete. "Es muy preocupante", ha reiterado una vez más con rostro serio el humorista.
Si tu hijo hubiese visto el número que he visto yo...", añadía de nuevo David Broncano agotando la paciencia de Antonio Orozco, que cada vez se mostraba más incómodo con la situación. "¿Podemos dejar de hablar de esto? Por favor", terminaba espetando el intérprete antes de que el humorista colocase su libro sobre la mesa para arrancar con la entrevista de su último lanzamiento.
"La última vez no sé si estabas enfadado conmigo porque no me preguntaste nada"
Pero no ha sido hasta la recta final de la noche cuando el intérprete ha confesado el mal sabor de boca con el que abandonó el programa durante su última visita. "No sabes lo que llevo pensando en eso, porque la otra vez que estuve contigo no sé si es que estabas enfadado conmigo porque no me preguntaste nada", explicaba el invitado, recordando su última entrevista en 'La Resistencia'.
"Se ve que es porque no traje regalo, porque en mi ignorancia le traje el disco y no me hizo las preguntas. No caí en eso pero lo he estado pensando mucho", aseguraba el cantante antes de responder por primera vez a las preguntas clásicas. Así, Antonio Orozco desvelaba que tiene "entre 1 y 3 millones" de euros en el banco y comenzaba a sudar algo más al responder a la cuestión del sexo.
"Creo que tus preguntas tienen mucho éxito porque nadie tiene ni puta idea de qué contestar, porque contestes lo que contestes vas a quedar fatal", le reprochaba entre risas el intérprete antes de sincerarse sobre el mes que lleva alejado de casa. "Si llevo 30 días y masturbación es 0,5... Son 30", ha respondido entre risas el invitado de David Broncano. "Tengo mérito... Pero no sé por qué estoy hablando de follar, mi madre está viendo el programa", señalaba finalmente incapaz de seguir.
