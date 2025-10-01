¿Quién es el invitado que visita 'La Revuelta' de David Broncano hoy, miércoles 1 de octubre?

Tras despedir el mes con la visita de Arón Piper, Fernando Valdivielso y Lali Expósito, 'La Revuelta' entra de lleno en octubre con más sorpresas este miércoles. David Broncano se reencontró después de años con el actor y cantante, que acudió por primera vez al espacio de La 1 junto a su compañero de escena para presentar su nueva película 'La Tregua', mientras que la cantante argentina ocupó la recta final de la noche.

La visita del dúo de actores y la intérprete de 'Disciplina' se tradujo en un 12.1% de share y 1.444.000 espectadores mientras que 'El Hormiguero' logró firmar un 14.8% de share y 1.746.000 espectadores gracias a la última aparición de Luis Zahera en el espacio de Antena 3. Por su parte, la franja express de 'Supervivientes All Stars' firmó un 9.1% de cuota de pantalla y 1.065.000 seguidores.

Antonio Orozco, el invitado de David Broncano de este miércoles en 'La Revuelta'

Pero quién visita hoy miércoles, 1 de octubre 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Vicente Vallés, que regresará al espacio de Antena 3 para hacer su habitual repaso de la actualidad de la actualidad junto a Pablo Motos que lleva a cabo cada temporada. Por su parte, David Broncano recibirá por primera vez a Antonio Orozco.

Años después de su última visita a 'La Resistencia' de Movistar Plus+, el intérprete se reencontrará este miércoles con Broncano con un motivo muy especial, presentar su primer libro 'Inevitablemente yo', un proyecto que ha llegado a las librerías este septiembre en mitad de uno de los mejores momentos profesionales para el de Barcelona.

El cantante hará una parada en el espacio de David Broncano entre concierto y concierto de su tour 'La gira de mi vida', con la que además de recorrer distintas ciudades de España este año viajará por otros destinos en Europa a lo largo del 2026. Tras el lanzamiento de su último álbum 'El tiempo no es oro', Orozco se ha embarcado en esta tanda de conciertos para celebrar sus 25 años de carrera junto a sus fans.