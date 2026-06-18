Problemas entre Jorge Javier Vázquez y la dirección de 'El Diario' en Telecinco: El presentador denuncia el trato recibido

Si algo caracteriza a Jorge Javier Vázquez es el hecho de no tener pelos en la lengua a la hora de decir lo que piensa, aunque eso ponga en peligro su puesto de trabajo. Y lo ha vuelto a hacer en la entrega de 'El Diario' de este miércoles 17 de junio, tras ser reprendido por el pinganillo por la directora del programa.

El espacio vespertino de Telecinco ha conseguido el reencuentro de dos hermanos argentinos que llevaban tres años sin verse. Mientras entrevistaba a Juan Pablo, uno de los hermanos, Jorge Javier ha cometido un error por el que ha sido abroncado por su directora. El presentador proponía a su invitado un puzzle de dos piezas. El objetivo de este juego es que el joven averiguase que su hermano Giovanni lo estaba esperando en las instalaciones de Mediaset.

Sin embargo, el comunicador cogía las dos piezas, cuando solo debía coger una, lo que provocó un 'tirón de orejas' por parte de la dirección, como así desveló él mismo a la audiencia. Visiblemente enfadado, Jorge Javier se dirigió a su jefa: "A ver, querida, empieza el programa a las seis y media, también tengo mis cositas. No me gusta que me hablen así, que ya tuvimos una".

Jorge Javier Vázquez se revuelve contra la dirección de 'El Diario de Jorge'

Ante el silencio sepulcral del plató, el de Badalona explicó a Juan Pablo lo que acababa de suceder: "Es que me riñan por el pinganillo… No soporto que me riñan. Llevo dos años y no se dan cuenta de que me da mucha rabia que me riñan, pero me riñen. Tengo aquí una voz que me riñe". El argentino le aconsejó que "habrá que cambiar algo para que no te riñan tanto". "Muchas gracias, Juan Pablo, te lo agradezco porque en eso estoy. Efectivamente, habrá que cambiar algo", aseguró el presentador, quien no dudaba en dar un abrazo de agradecimiento a su invitado.

Pero lejos de quedarse ahí, Jorge Javier confesó que ya había tratado este tema con su terapeuta: "Es lo que hablo con mi psicólogo, que lo tengo los miércoles por la mañana. No sabes lo que ha significado esto para mí, gracias", sentenció, destacando la importancia de ir al psicólogo para solucionar los problemas que nos afectan.

A diferencia de lo que ocurrió el verano pasado, Telecinco ha decidido prescindir de 'El diario de Jorge' durante la temporada estival. Así, Jorge Javier arrancará sus vacaciones el próximo 3 de julio. La intención de la cadena es que el programa regrese en septiembre con nuevas entregas.

En su lugar, Telecinco estrenará 'De lunes a viernes', un nuevo espacio diario sobre crónica social conducido por Bea Archidona y Santi Acosta, presentadores de '¡De viernes!'.