Quiénes son hoy, jueves 16 de abril los invitados de 'La Revuelta', el programa de David Broncano en TVE

Tras recibir por primera vez a Antonio Carmona, 'La Revuelta' regresa con más sorpresas, prescindiendo por primera vez en semanas de su doble emisión de los jueves. David Broncano entrevistó al artista flamenco tras la publicación de su último álbum de estudio. Y el artista cerró la noche con una actuación en directo de su tema 'Cómo voy a acabar'.

La visita del intérprete se tradujo en un 8% de share y 1.017.000 espectadores, firmando el segundo dato más bajo de su historia en TVE y la peor cifra de esta temporada. 'El Hormiguero' por su parte consiguió un 11.9% de share y 1.511.000 espectadores con la visita de Pablo Alborán, y 'La isla de las tentaciones 10' también superó al espacio de TVE con un 9% de cuota de pantalla y 1.31.000 espectadores en su tercera emisión de la semana en Telecinco.

El invitado de David Broncano de este jueves en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita hoy jueves, 16 de abril 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá a los creadores de contenido Marta Díaz y TheGrefg, que visitarán el espacio de Antena 3 para repasar su trayectoria en redes sociales y streaming, además de sincerarse sobre su preparación para La velada del año de Ibai, donde ambos concursan este año en su sexta edición. Por su parte, David Broncano recibirá a Ca7triel y Paco Amoroso.

Los cantantes argentinos regresan a 'La Revuelta' para presentar su tercer álbum, 'Free Spirits' tras el éxito cosechado a nivel mundial con 'Baño María' y 'Papota'. Los dos amigos y artistas hablarán con David Broncano de cómo decidieron poner en pausa su última gira y descansar del mundo de la música para sanar y reconducir el foco, iniciando una nueva era personal y artística acompañada de un universo conceptual diferente.