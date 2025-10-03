Lali Espósito se reencontró con David Broncano esta semana en su visita a 'La Revuelta' para presentar el documental sobre su regreso a la música que pronto lanzará junto a Netflix. Sin embargo, lo que más atención ha generado de su visita al humorista ha sido una de sus respuestas a las preguntas clásicas, que se ha traducido en un aluvión de críticas a la cantante. Ante lo que la argentina no ha dudado en responder con un comunicado.

Como en cada entrevista del espacio de La 1, el presentador puso el broche final a la noche sometiendo a la intérprete de 'Disciplina' a las habituales preguntas del programa: dinero y relaciones sexuales. "Llevo 23 años trabajando. Soy privilegiada. No diría que estoy forrada, pero me va bien, pero no gasto en boludeces. Para mí siempre ha sido importante que mi familia tenga un techo. Mi dinero está invertido en que los míos tengan una mejor vida, y yo también", explicó.

Lali: "Me da vergüenza gastar en esas cosas. Soy una argentina nacida y crecida en un barrio bajo, no me sale gastarlo en algo ostentoso. Lo más importante es que toda mi familia tenga un techo" #LaRevuelta @lalioficial pic.twitter.com/koOirZGlOE — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 30, 2025

Lali Espósito se planta ante las críticas: "En el fondo odian que alguien humilde tenga éxito"

"A mí no me vas a ver con carteras caras, me da vergüenza gastar en esas cosas", aseguró Lali Espósito ante David Broncano, insistiendo en que pese a la elevada fortuna que ha concentrado en sus más de 20 años de carrera no pretende llevar un elevado estilo de vida. Algo que no ha convencido a algunos usuarios en redes, especialmente a los de argentina, que no dudaron en desacreditar su discurso.

Así, la cantante y actriz ha difundido en su perfil de 'X' un tajante comunicado al respecto. "Cómo se pusieron algunos con mis declaraciones sobre la ostentación en 'La Revuelta'. Voy con subtítulos porque evidentemente los necesitan. Tal vez otros, en mi lugar, hubieran priorizado comprar un Rolls Royce, mientras que yo preferí, antes que eso, comprarle una casa a mis viejos y garantizar el bienestar de los míos", ha sentenciado la argentina.

Cómo se pusieron algunos con mis declaraciones sobre la ostentación en La Revuelta.

Voy con subtítulos porque evidentemente los necesitan...

Tal vez otros, en mi lugar, hubieran priorizado comprar un Rolls Royce, mientras que yo preferí, antes que eso, comprarle una casa a mis… — Lali (@lalioficial) October 2, 2025

"Una vez asegurado eso, por supuesto que disfruto de los privilegios que me dio trabajar desde los 10 años", ha insistido Lali Espósito, sin entrar a juzgar en cómo cada persona invierte su dinero. "No están ni bien ni mal ninguno de los dos, son simplemente elecciones. Y la mía siempre fue esa", ha resuelto la invitada de David Broncano.

"¿Será que en el fondo odian que alguien de origen humilde tenga éxito y no sea un sorete con los demás? ¿Será que solo les jode que no piense como ustedes? ¿Será que lo único que persiguen es confirmar la película que se proyecta en sus pequeñas mentes enojadas?", ha señalado a continuación la cantante, echando por tierra la espiral de comentarios negativos que ha recibido estos días tras su visita.

"Nací donde nací. Me va como me va. Me quieren los que me quieren. Y eso no hay plata que lo compre. Además de subtítulos necesitan un abrazo… pero esa no es mi tarea", ha terminado sentenciando Lali Espósito, que también cargó con dureza contra el presidente de Argentina Javier Milei, repasando junto a Broncano el enfrentamiento en redes que tuvieron.