Netflix muestra nuevas imágenes de 'Respira 2': tráiler, fecha de estreno y reparto completo con Pablo Alborán

Las puertas del Hospital Joaquín Sorolla de Valencia ya tienen todo listo para volver a abrir sus puertas en Netflix. La plataforma ha lanzado este jueves el tráiler final de la segunda temporada de 'Respira' en el que se pueden ver algunas de sus tramas con el personaje de Blanca Suárez entre la vida y la muerte.

Cabe recordar que la segunda temporada de 'Respira', el drama hospitalario que dejó a todos sin aliento, constará de ocho episodios que llegarán a Netflix el próximo 31 de octubre en todo el mundo.

Otro de los grandes alicientes de los nuevos capítulos de 'Respira' lo encontramos en el debut de Pablo Alborán como actor. El cantante dará vida al nuevo cirujano del hospital y por el tráiler parece que su personaje podría tener trama amorosa con Quique, el personaje que interpreta Xóan Forneas.

Najwa Nimri ("La virgen roja", 'La casa de papel'), Aitana Sánchez-Gijón ("Madres paralelas", 'Velvet Colección'), Blanca Suárez ("La huella del mal", 'Las chicas del cable'), Manu Ríos ('Élite', 'El silencio'), Borja Luna ('Cristo y Rey', 'Sin huellas'), Alfonso Bassave ('El inmortal', 'Estoy vivo') se mantienen al frente del reparto de la ficción creada por Carlos Montero ('Élite').

Al elenco de 'Respira' en el que también figuran Ana Rayo, Macarena de Rueda, Blanca Martínez, Abril Zamora, Xoán Fórneas, ​​Marwa Bakhat y Claudia Traisac se suman esta nueva temporada Pablo Alborán, Gustavo Salmerón y Rachel Lascar.

Así es la segunda temporada de 'Respira'

Blanca Suárez y Manu Ríos en la segunda temporada de 'Respira'

El Joaquín Sorolla es ahora un hospital de gestión privada, desafiando las convicciones y principios de sus médicos. Más allá de salirse con la suya, Patricia (Najwa Nimri) continúa luchando contra su cáncer y creando un lazo cada vez más estrecho con Néstor (Borja Luna).

Jésica (Blanca Suárez) busca recuperar la confianza que le caracteriza, pero no puede decidirse entre Lluís (Alfonso Bassave) y Biel (Manu Ríos). Pilar (Aitana Sánchez-Gijón) seguirá lidiando con las adicciones de su hijo, aunque Quique (Xóan Fórneas) encontrará en ella una aliada inesperada cuando la nueva dirección del centro lo lleve a tomar una decisión cuestionable. A todo esto se suma la llegada de una prestigiosa oncóloga, Sophie (Rachel Lascar), decidida a poner patas arriba el hospital.