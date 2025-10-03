Netflix lanzará oficialmente el tráiler de la segunda temporada de 'Respira' en una semana. Pero previo a eso, la plataforma de streaming ha lanzado un teaser en el que podemos ver a Pablo Alborán convertido en el nuevo médico del Hospital Joaquín Sorolla y a Blanca Suárez en peligro.

Por lo que intuimos en este avance Jésica, el personaje al que interpreta Blanca Suárez ha sufrido algún problema por el que tiene que dar el salto al otro lado y pasar por quirófano como paciente. "Es normal tener miedo, completamente normal", se oye decir a Biel (Manu Ríos).

En estas imágenes de la segunda temporada de 'Respira', que llegará a Netflix el próximo 31 de octubre, vemos también a otros personajes como los de Najwa Nimri, Alfonso Bassave, Aitana Sánchez-Gijón, Borja Luna o Xoán Fórneas.

Sinopsis de la segunda temporada de 'Respira'

El Joaquín Sorolla es ahora un hospital de gestión privada, desafiando las convicciones y principios de sus médicos. Más allá de salirse con la suya, Patricia (Najwa Nimri) continúa luchando contra su cáncer y creando un lazo cada vez más estrecho con Néstor (Borja Luna).

Jésica (Blanca Suárez) busca recuperar la confianza que le caracteriza, pero no puede decidirse entre Lluís (Alfonso Bassave) y Biel (Manu Ríos). Pilar (Aitana Sánchez-Gijón) seguirá lidiando con las adicciones de su hijo, aunque Quique (Xóan Fórneas) encontrará en ella una aliada inesperada cuando la nueva dirección del centro lo lleve a tomar una decisión cuestionable. A todo esto se suma la llegada de una prestigiosa oncóloga, Sophie (Rachel Lascar), decidida a poner patas arriba el hospital.