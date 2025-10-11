Protagonizado por William Levy y con una actriz de 'La Promesa', llega a Netflix un thriller que ya es lo más visto

Netflix ha acertado de pleno al adquirir la película 'Bajo un volcán' y ponerla a disposición de sus suscriptores desde este viernes, 10 de octubre. Aterrizó en las salas de cine españolas el pasado mes de junio y ahora, en apenas 24 horas en la plataforma, se ha colocado en el puesto número uno de lo más popular en nuestro país.

Suspense, catastrofismo, mucha acción, romanticismo, polos opuestos que se atraen y drama son los ingredientes de este largometraje que tiene una duración de apenas una hora y media y que se ambienta en el norte de Tenerife. Se grabó en varias localizaciones de la isla, siendo Garachico, municipio situado en la costa norte, uno de los enclaves más destacados.

'Bajo un volcán' cuenta con un reparto de excepción. William Levy lo encabeza y Maggie Civantos y Adriana Torrebejano completan el elenco artístico protagonista. Además, la cinta cuenta con las interpretaciones de Elia Galera ('La Promesa' y 'La Favorita 1922'), Antón Lofer ('La Bandera'), Fabiola Guajardo ('La Jefa'), Martín Cuervo ('Coartadas') y Vicente Ayala ('Voy a desaparecer').

Elia Galera, actriz recientemente vista en 'La Promesa' y 'La Favorita 1922'

Producida por Secuoya Studios en colaboración con la factoría del actor cubano William Levy Entertainment y con Hugo Martín Cuervo al frente de la dirección y del guion junto a Irene Niubo; tiene el siguiente eje argumental: cuando un volcán amenaza el norte de Tenerife, saltan chispas entre una testaruda científica y un piloto comprometido con el deber que ponen a prueba su determinación.

'Bajo un volcán', lo nuevo de Netflix, se mete en la piel del capitán de la UME, Mario Torres (William Levy), que caerá rendido ante los encantos y el intelecto de Dani (Maggie Civantos), una experta en vulcanología. Sobrevivir al volcán es solo el principio. Amar en medio del peligro será la prueba más difícil.

Sinopsis y tráiler oficial de 'Bajo un volcán', nueva adquisición de Netflix

Cuando Mario Torres, capitán y piloto militar, llega a Tenerife la erupción del volcán parece haber remitido. Pero Dani, una experta vulcanóloga, teme una reactivación violenta inminente. Eso le lleva a un conflicto con el comité científico del organismo encargado.

Con esa amenaza sobre el pueblo de Garachico, el amor y la pasión que nace entre ellos es tan inevitable como cualquier catástrofe natural. Una vez confirmada la amenaza, ambos deberán luchar contra el volcán y también contra sus propios sentimientos.





