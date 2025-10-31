La condena que tiene que pagar Mediaset por culpa de Kiko Matamoros: "Una sentencia farragosa"

Este viernes, nada más arrancar 'No somos nadie', Kiko Matamoros no se cortaba nada al celebrar que le habían condenado por una demanda que le habían interpuesto en la etapa de 'Sálvame' pues también tiene que pagar Mediaset.

"Estoy hoy de lujo porque además me acaban de dar una noticia que me ha dejado seco. He estado a punto de no comparecer en el programa porque he sido condenado en un procedimiento penal", empezaba confesando el colaborador. "¿Te han condenado por lo penal y estás contento?", le preguntaba Carlota Corredera sin entender nada.

Todo mientras Kiko Matamoros mostraba una sonrisa de boca a oreja. "Pues porque somos responsables Mediaset y yo", aclaraba el colaborador sobre el motivo por el que le hacía tanta gracia esta demanda. "Responsables solidarios, entonces tendrá que hacerse cargo de la indemnización y además leer una sentencia farragosa en horas de máxima audiencia", añadía Matamoros volviendo a soltar una sonrisa.

"¿Lo va a tener que leer Santi Acosta?", repreguntaba Carlota. "No, no, bueno decían 'Sálvame naranja' y 'Sálvame limón' o sea que o la lee Jorge o la lee el que presente antes", le contestaba el colaborador. "O sea Joaquín", le apuntaba Carlota aludiendo al presentador de 'El tiempo justo'. "¿Joaquín es el que está antes? Pues Joaquín y además les va a bajar la audiencia porque leer una sentencia siempre es horroroso", añadía Matamoros.

"Me pedían 300.000 euros, la indemnización es 25.000 y encima lo tiene que pagar Mediaset pues fíjate. Y el problema es que no me presenté no sé si porque no me enteré o porque no me quise enterar", terminaba diciendo Kiko Matamoros sobre el motivo por el que le hacía tan feliz esta condena.

Tras ello, tanto Marta Riesco como Carlota Corredera trataban de saber quién era la persona que le puso la demanda y a la que Mediaset tendrá que indemnizar. Y Matamoros informaba de que se trataba de Ernesto Neyra, el que fuera ex pareja de Carmina Ordóñez porque contó un episodio que él vivió de primera mano. "Parece que eso ha lesionado su honor y me parece muy bien que la Justicia está para eso, para condenar a Mediaset", soltaba sin reparos.