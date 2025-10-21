Kiko Matamoros usa la polémica de Juan del Val para lanzar esta punzante crítica a Sandra Barneda como escritora

Si hace unos días, Kiko Matamoros no se reprimió su sentencia al Premio Planeta a Juan del Val; este lunes, el colaborador de 'No somos nadie' ha seguido cargando contra el escritor y tampoco ha dudado en cuestionar a otros rostros como Sandra Barneda en su faceta como escritora.

Todo se producía después de que María Patiño lanzara una reflexión en la que comparaba el revuelo por el premio a Juan del Val con la que se lio en su día cuando los Premios Ondas le entregaron el galardón a Jorge Javier Vázquez como mejor presentador.

"No sé si a lo mejor es un ejemplo que no viene al caso, pero yo recuerdo que cuando le dieron el Ondas a Jorge Javier Vázquez fue un Ondas muy poco acogido, porque se presuponía que lo tenía que tener un tipo de profesional con carácter a lo mejor más serio", comentaba María Patiño.

"Yo no sé si este paralelismo es absurdo o no, ¿puede ser?", trataba de saber Patiño. "Puede estar bien traído, pero no es el caso", le contestaba Kiko Matamoros dejando claro que no es exactamente igual pues en este caso los Premios Planeta le dan el galardón a personas famosas para poder vender más libros.

Tras ello, María Patiño recordaba como el año en el que Sandra Barneda fue finalista del mismo premio en 2020 no se generó tanto revuelo como ha pasado ahora con Juan del Val. "Pero Sandra Barneda tiene una calidad literaria que no tiene Juan del Val", aseveraba Ana Gurgui. "Bueno la calidad literaria de Sandra Barneda la entenderás tú", le replicaba Kiko Matamoros.

"Yo no se la concedo. Pero bueno son gustos. Como la de Sonsoles Ónega o la de este señor. Para mí carecen de calidad técnica y de otro tipo de calidades que le exijo a un escritor. Pero ahora, ya han quedado mal antes, los profesionales del sector saben identificar perfectísimamente con qué ánimo y merecimiento se ha entregado este premio", añadía Matamoros.

Kiko: "la calidad literaria de Sandra Barneda se la concederás tú, yo no se la concedo (...) para mí carecen de calidad técnica y de otro tipo de calidades"🎯.#NoSomos20O pic.twitter.com/OqA1QZGmm4 — TEN TV (@TENtv) October 20, 2025

"Yo en lo de la calidad literaria ni me atrevería porque una cosa es que me guste un libro y otra es que tenga calidad literaria. Pero yo insisto en que cuando Sandra Barneda fue finalista no se montó ni de coña lo que se montó con Sonsoles Ónega. Y yo, que soy de las que pienso que la ideología también pesa, y esa parte me toca a mí un poco las narices de la literatura", añadía la presentadora.

Después, era Kiko Matamoros el que la replicaba al recordarle que la situación de Barneda y Ónega no son la misma. "Pero es que Sonsoles trabaja para Planeta cuando le dan el premio, no es el caso de Barneda que estaba en la competencia. Y en este caso es igual, esa concurrencia significativa llama la atención", concluía el colaborador.