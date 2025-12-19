La directora de 'De Viernes' descarta a Kiko Matamoros como colaborador: "Tenemos una línea menos agresiva"

Hace siete días, Kiko Matamoros sorprendió a todos al anunciar su decisión de abandonar definitivamente 'No somos nadie' después de una monumental bronca con María Patiño. Desde entonces muchos se han preguntado si pese a las 'rajadas' que ha hecho contra Telecinco, el colaborador seguirá los pasos de Lydia Lozano tras su fichaje por 'De Viernes'.

El propio Kiko Matamoros dejaba claro que sus planes no pasan por fichar por el programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona. "Dije de cachondeo que le pedía perdón a Santi Acosta. Yo ya lo he dicho en muchas entrevistas, que estoy ya para divertirme trabajando, quiero estar en proyectos donde pueda pasármelo bien y creo que en ese campo y en esa cadena ya lo he hecho todo", sentenciaba.

Kiko Matamoros aclara su futuro tras dejar 'No somos nadie': "No me he retirado".



pic.twitter.com/voE7E8ElHb — ¡Todo Realities! (@todorealitiestv) December 17, 2025

Pero otra pregunta clave es si en 'De Viernes' y en Mediaset se podrían plantear fichar a Kiko Matamoros para tratar de dar un giro y recuperar la audiencia perdida ante la crisis que atraviesa Telecinco. Y por lo que ha declarado Julia Tapia, la directora del formato que emite la cadena los viernes parece que está descartado.

La directora de 'De Viernes' aclara si ficharán a Kiko Matamoros

Así, en una entrevista en Bluper, Julia Tapia deja claro que los planes de 'De Viernes' no pasan por incorporar a Kiko Matamoros a su equipo. "Tenemos una línea un poco menos agresiva. Matamoros me parece un excelente colaborador, pero no creo que encaje con la línea del programa", recalca la directora.

Mientras que al preguntarle por el fichaje de Lydia Lozano, Julia Tapia no duda en decir que era alguien que les encajaba desde el principio. "Lydia siempre fue un rostro que creíamos necesario dentro del universo de ¡De Viernes!. La oportunidad surgió en verano, cuando ella tuvo claro cambiar su línea profesional. Sabíamos que era un valor para el programa y fuimos a por ella. Fue todo más sencillo de lo que pensábamos", reconoce.

Otra del universo 'Sálvame' que terminó en 'De Viernes' fue Terelu Campos. Cuándo le preguntan si la colaboradora puso líneas rojas, Julia Tapia, insiste en que no. "Cuando Terelu empezó a trabajar con nosotros, sabía al programa que venía. El tema de su familia es un tema que se explota por diferentes vías y le tocaba asumir ese papel", sentencia.