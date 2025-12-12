El universo 'Sálvame' se derrumba: Kiko Matamoros abandona 'No somos nadie' y anuncia nuevos proyectos

'No somos nadie' ha entrado en zona de peligro este viernes después de que Kiko Matamoros anunciase que tenía una importante decisión sobre su rumbo laboral que comunicar en el programa. Así, el televisivo ha anunciado que tras más de 16 años ligado al universo 'Sálvame' se despide de sus compañeros en busca de "paz y tranquilidad" al quedar superado por la desagradable escena que vivió con María Patiño este jueves.

"Hoy toca decir adiós. Gracias a los que me habéis apoyado", escribía el colaborador estrella del espacio de TEN en su cuenta de X este viernes por la mañana tras su tenso desencuentro con María Patiño durante la última emisión. "Ayer por la noche empecé a valorar esta decisión y hoy por la mañana cuando me he levantado no sé qué es lo que he soñado pero lo tenía muy claro", ha asegurado al inicio de la emisión junto a Carlota Corredera, dejando en el aire su futuro en el programa.

Kiko Matamoros anuncia su abandono de 'No somos nadie' y se dirige a María Patiño: "Busco mi paz y mi tranquilidad"

Sin desvelar su determinación, Kiko Matamoros dejaba entrever a la audiencia que este podía ser su último día como colaborador en el formato de LA OSA Producciones. "Creo que las mejores decisiones se toman desde la tranquilidad y una vez que ha pasado la tormenta", ha aseverado el televisivo en conversación inicial con sus compañeros, que más tarde degeneraría en una sucesión de conexiones con rostros amigos reaccionando a su posible abandono.

"No quiero que te vayas Kiko", le pedía Kiko Matamoros en directo al que fue su compañero de 'Sálvame' durante años, al igual que Lydia Lozano, que también ha atendido a los micrófonos de 'No somos nadie' para lanzar un mensaje a su buen amigo. "Considero que dar un golpe en la mesa es muy de valientes. Si él no se siente bien y no le gusta cabrearse y discutir tanto... Anda que no ha discutido él conmigo", bromeaba la colaboradora de 'De viernes'.

"Si él me ponía a parir a mí para que yo saltase... Pero creo que ha dado un golpe en la mesa porque ya a cierta edad, casado con una mujer maravillosa pues dice uf, que pereza", sentenciaba la antigua colaboradora de 'Ni que fuéramos'. Pero no ha sido hasta la recta final de la emisión cuando el televisivo se ha sincerado con sus compañeros. "No pasa nada, no es nada dramático", comenzaba advirtiendo.

"He decidido dejar de colaborar en 'No somos nadie' por circunstancias que han sido públicas y evidentes. Yo no vengo a culpar a nadie posiblemente el primer culpable sea yo por haber permitido determinadas cosas y haber participado y ya está", resolvía Kiko Matamoros ante Carlota Corredera, comunicando su salida del programa tras su fuerte discusión con María Patiño este jueves.

Kiko finalmente ABANDONA EL PROGRAMA💔.

Te vamos a echar mucho de menos.

Aquí siempre vas a TENer tú pisito.#NoSomos12D pic.twitter.com/NZ7nCiRtJi — TEN TV (@TENtv) December 12, 2025

"Yo busco mi paz y mi tranquilidad, mi felicidad, la de los míos... Y he entendido en que eso no pasa por estar aquí en este programa. Os adoro a todos, os valoro y valoro muchísimo al equipo que hace este programa por el esfuerzo que le ponen, la falta de medios, la ilusión...", continuaba explicando el tertuliano deshaciéndose en halagos hacia sus compañeros y David Valldeperas, director del formato.

He conocido nuevos compañeros, estoy encantado de haberlos conocido y haber trabajado con todos. Pero creo que tengo el derecho. Aunque también me lo he pensado, porque agradezco muchísimo a LA OSA, el cariño que le tengo a Óscar y Adrián, a los que no he querido mandar mi decisión porque bastante tienen con su situación y los problemas que tienen en este momento. Están lidiando con cosas más importantes", ha subrayado Kiko Matamoros sobre la condena de los productores.

A su vez, no ha dudado en lanzar un mensaje directo a María Patiño. "No quiero que en mi casa se sientan mal viéndome en la tele, no quiero sentirme mal yo cuando me voy en el coche. No quiero sentirme humillado ni morderme la lengua y ha habido cosas que me han parecido inasumibles e inaceptables. Dicho lo cual, para que quede clarísimo: María Patiño, te tengo muchísimo cariño, te aprecio", explicaba el televisivo.

"Te respeto mucho. Sabes que para mí, después de nuestra experiencia en Netflix eras otra persona, te miraba con otros ojos y otra perspectiva y quiero seguir haciéndolo. Te ruego que si en algo te he ofendido me perdones, al igual que a vosotros", terminaba señalando Kiko Matamoros antes de desvelar el próximo destino de su rumbo profesional, que lo aleja del piso de 'No somos nadie'.

"Tengo otros proyectos profesionales por delante y proyectos personales que me importan un poco más. No creo que me vaya de los medios", puntualizaba entonces Matamoros. "Aún se están cuajando, hay un par de ellos y uno me hace una ilusión muy especial por la gente que podría estar involucrada, por su categoría profesional, su prestigio y todo. Pero el tiempo nos dirá si eso se cristaliza y se hace de la forma que queremos que se haga", ha adelantado sin dar demasiados detalles.

"Hay un proyecto personal en el que estoy involucrado, que es un centro de rehabilitación", ha confesado sin poder contener las lágrimas. "Esto me cuesta", le ha explicado a Carlota Corredera según se sinceraba sobre el proyecto. "Es un centro ambulatorio que, por mi experiencia personal, es la forma más efectiva de tratar la drogodependencia", ha terminado anunciando el colaborador.

Su abandono de 'No somos nadie' se produce pocas semanas después de la salida de Belén Esteban, que se despidió del formato de TEN, en principio de forma temporal, para centrarse en la grabación de 'Top Chef' en TVE. Matamoros se suma también a las pronunciadas bajas de Lydia Lozano, Chelo García Cortes y Víctor Sandoval, que optaron por no regresar al pisito de LA OSA Producciones tras el mal funcionamiento de 'La familia de la tele' en La 1.