María Patiño no tolera que Kiko Matamoros le llame "machista" y le da donde más duele en 'No somos nadie'

Este jueves se ha vivido un momento de muchísima tensión en el plató de 'No somos nadie' con María Patiño y Kiko Matamoros enfrentándose mientras Marta Riesco se encontraba en directo con Javi de Hoyos desde la alfombra de los Premios Ídolo.

Aprovechando la presencia del presentador de 'D Corazón' y ex rostro del equipo de 'Ni que fuéramos', María Patiño le preguntaba a Javier de Hoyos por una crítica de Juan Sanguino a Plex porque le costaba decir la palabra "vestidor" porque consideraba que eso era muy de gay. "Plex es alguien que respeta a todo el mundo y a todo tipo de orientación", defendía el periodista.

"Ya sabía yo porque me costaba hoy dormir y era por esto", soltaba Kiko Matamoros cuestionando el tema que había sacado su compañera. "¿Tienes alguna pregunta inteligente para Javier de Hoyos que sea de actualidad?", le preguntaba entonces la presentadora a su compañera. "Pero esta estaba muy bien María", comentaba Hoyos.

"A mí de verdad Kiko tus bromas a veces me cargan porque después con Carlota Corredera no tienes cojones y te lo digo así de claro", le soltaba María Patiño. "Es que estoy hasta las narices porque a mí discutir no me importa, que a mí me aportes cosas tampoco, pero tu desprecio...", insistía la presentadora.

María Patiño y Kiko Matamoros se encaran y la dirección tiene que intervenir

Unas palabras que provocaban un revuelo en plató pues María Patiño aseguraba que el día anterior que estuvo Carlota Corredera como colaboradora, Matamoros estuvo achantado. "¿Achantado? No, lo que pasa es que había tres personas gritando", le replicaba el colaborador. "Pero si el que más gritas eres tú", le espetaba Patiño.

"Erais unos desequilibrados", aseveraba Matamoros. "Desequilibrado tú. El único desequilibrado eres tú", le contestaba la presentadora. "Desequilibrado eres tú, ¿te has enterado? Porque yo no soy una desequilibrada", seguía diciendo la presentadora completamente indignada.

"Te cagaste en las bragas y ya está. Ay al macho alfa no se le puede decir nada", añadía Patiño antes de que Matamoros tratara de cuestionarla. "A mí desequilibrada no, y el dedo no, le gritas a quién le quieras gritar pero a mí no", le soltaba María.

Pero lejos de calmarse las aguas, la tensión iba en aumento. "A mí no me gritas tú y tu lenguaje machista te lo guardas para otro", le avisaba Kiko Matamoros. "¿Tú me vas a llamar machista? ¿Tú? Con tus antecedentes machistas, anda ya", le replicaba María Patiño a su compañero. "Yo no presumo de cojones", sostenía el colaborador. "Pues a mí me tratas con respeto", le pedía la presentadora. "El que tú no me tienes", le contestaba él.

"Cuando yo hago una pregunta tú no te ríes de mí. Lo haces en tu casa", volvía a decirle Patiño. "Yo no me he reído de ti. Y si así lo consideras tienes dos problemas", le recriminaba Matamoros a su compañera. Y como la situación seguía tensa obligaba a David Valldeperas a intervenir para pedir que "no os faltéis el respeto".