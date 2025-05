Mamen Mendizábal deja este palo a 'La Familia de la Tele': "Me inquieta que TVE recupere el universo Sálvame"

Mamen Mendizábal regresa al prime time de La Sexta este domingo 11 de mayo con el estreno de la tercera temporada de 'Anatomía de...', el formato producido por Producciones del Barrio, la compañía de Jordi Évole y que a modo de true crime hace un repaso por algunos de los sucesos de nuestra historia reciente.

Esta tercera temporada arranca con el caso de Josep María Mainat y el intento de asesinato que sufrió por parte de su ex mujer, Angela Dobrowolski, y que llenó horas y horas de televisión. También tocará otros acontecimientos como la historia del bulo de la muerte de Miguel Bosé o la visita de Marta Sánchez a las tropas de la Guerra del Golfo en la navidad de 1990.

Sobre el regreso de 'Anatomía de...' a La Sexta hablamos en exclusiva con Mamen Mendizábal. Pero además le preguntamos a la presentadora por cómo ha vivido el regreso de '59 segundos' a TVE y qué opina de la llegada de 'La familia de la tele' a las tardes de la cadena pública.

Tercera temporada de 'Anatomía de…', ¿Cómo la definirías? ¿Y qué nos espera en esta tanda de programas?

Vamos ya por la tercera pero yo creo que podemos estar hasta una década haciendo el programa porque la materia prima con la que trabajamos que es nuestra historia reciente es inagotable y creo que la gente conoce el formato y lo que ofrecemos que es esa historia reciente y la actualidad pasada por el filtro de la narrativa del true crime y del thriller.

Y esta temporada también además de temas clásicos llevamos otros que nos instalan un poco en la cultura pop. El formato sigue siendo el mismo y lo que buscábamos es ofrecer una gran variedad de temas y para todos los gustos pero conectados de alguna manera con lo que somos y con lo que fuimos.

Hemos hecho un programa que se llama 'Anatomía de un regalo de navidad' que es cuando Marta Sánchez fue a cantar a las tropas en la primera guerra del Golfo que yo creo que tiene mucha actualidad, fue la primera guerra televisada de nuestra historia, habíamos entrado en la OTAN, Felipe González prometió que no íbamos a entrar en ninguna guerra y a la vez mandó a un montón de chavales a esa zona de conflicto, hubo una enorme oposición, las madres, los padres y se montó una operación de propaganda como se había montado con Marilyn Monroe o con Carmen Sevilla cuando fue con Franco para que no pareciera una guerra y que pareciera que la navidad la estaban disfrutando los soldados como si estuviesen en casa. Y creo que es muy interesante en un clima belicista que vivimos ahora y con el planteamiento de la mili en los países del norte de Europa traer este tema.

'Anatomía de...' también es un programa que sirve para desmontar muchos bulos...

Es cierto. De hecho esta temporada hemos hecho un programa del día que mataron a Miguel Bosé que es la historia de un bulo, a nosotros nos gusta ser críticos con los medios de comunicación y ahora a los bulos los llamamos fake news pero las mentiras han alimentado también nuestra historia y esta en concreto de la muerte de Miguel Bosé le acompañó durante más de una década. Acusarle de tener sida era acusarle de ser homosexual y drogadicto en un momento en el que él no tenía ninguna gana de definirse sexualmente y tenía un objetivo esa mentira que era hacerle daño. Y es interesante también recorrer con profesionales como Gabilondo, Mercedes Milá o Manuel Campo Vidal como fue todo aquello.

O la historia del Ecce Homo que era un desastre en medio de Borja que se convierte en una obra de arte e incluso el Moma de Nueva York que quiere comprarlo con una mujer que vivía como víctima de todo esto. Es un programa muy divertido y muy emocional que representa también parte de nuestra historia. Y luego con el que empezamos este domingo que es el de Mainat que es un true crime de libro que cuenta la frenética noche en la que su ex mujer le intentó asesinar y en el que contamos en exclusiva con las grabaciones de la cámara de seguridad de su casa que captan el minuto a minuto.

'Anatomía de...' nos permite además descubrir partes de una historia que a lo mejor se desconocían o por lo menos que te ayudan a comprender mejor lo sucedido. ¿De todos los temas de esta temporada cuál te ha sorprendido más y cuál crees que va a llamar más la atención?

A nosotros nos gusta ponerle el subtítulo de que contamos la historia tras la historia. Yo creo que cuando los temas los dejas reposar, ha pasado ya un juicio o ha habido una verdad judicial o una investigación, esa parte que conocíamos del principio y de cuando estallan las historias le ponemos el final, la concluimos y conseguimos contar toda la verdad. Creo que hacer memoria también es una forma de justicia.

A mí de esta temporada me ha sorprendido muchísimo Josep María Mainat porque nos ha dado una entrevista muy generosa. Y me sorprende que alguien que ha sufrido un intento de asesinato sea capaz todavía de amar y de tener cariño a la historia que ha vivido con la mujer que le intentó asesinar y cómo el dolor no ha acabado con lo bueno. No sé si la sigue queriendo pero sí sigue queriendo a esa parte de su vida. Y luego en el caso de Miguel Bosé me ha sorprendido como el caso de su muerte tenía un interés y un objetivo y como no fue un día concreto y que fue casi una operación orquestada.

Y luego otro caso que llevamos que es Ruiz Mateos contra Boyer, Ruiz Mateos era una persona que en los 90 junto a Mario Conde y Luis de la Rosa más información compraba, estaba dispuesto a pagar grandes cantidades de dinero por toda la información. Pero él se dio cuenta que perseguir al matrimonio Boyer-Preysler, acosarles y hacer números de circo para aparecer en los medios de comunicación le garantizaba aparecer todo el rato porque al matrimonio le perseguían los medios. Sabemos que se disfrazaba de Superman pero no nos acordábamos de por qué lo hizo y todo lo que hizo. Me parece que es un recorrido por los años 90 brutal, por el poder, el dinero, la política y pones en contexto cosas que te suenan pero no las tienes colocadas.

En una futura temporada de 'Anatomía de...' habrá un programa dedicado al gran apagón. ¿Cómo lo viviste tú? ¿Y qué opinas sobre todo lo que se está diciendo del gran silencio del Gobierno y como se ha gestionado esta crisis?

El gran apagón sería un excelente 'Anatomía de' cuando pase un poco más de tiempo y tengamos todas las claves. En este momento todavía no nos han dado las explicaciones necesarias ni las conocemos ni se ha podido investigar en profundidad.

A mí me pilló grabando en Atresmedia 'Pasapalabra' y bueno claro en la televisión tenemos una serie de generadores que funcionan con gasoil precisamente para que los platós siempre puedan estar funcionando aunque las redacciones se quedaron en negro. A nosotros nos pidieron que dejásemos de grabar 'Pasapalabra' para que toda la energía fuera destinada a los platós en directo hasta que llegó un nuevo camión de gasoil para poder seguir grabando. Pero fue todo muy impresionante, volver a casa, la carretera, coches algunos abandonados y esa sensación de dependencia total de la energía, la incertidumbre de cuánto duraría. Muchos imaginaron que cualquier conflicto o cualquier gran problema empezaría con un fallo eléctrico. Igual que no nos esperábamos la pandemia, esto tampoco nos lo veíamos venir.

Llevamos unos años sin parar de grandes acontecimientos: la pandemia, el volcán de La Palma, Filomena, guerras en Ucrania y Palestina. ¿Echas de menos el gusanillo de hacer un programa en directo bien fuera semanal o diario para poder analizar todo lo que ocurre?

La verdad es que de los 25 años de carrera que llevo ya a las espaldas, 20 los he dedicado a la actualidad diaria y el directo entonces... Es cierto que cuando estalla algo te entra el gusanillo, pero también es cierto que yo estoy disfrutando un momento de trabajo con otros ritmos, con otros tiempos, disfrutando muchísimo de los procesos y también es cierto que con Alsina en Onda Cero como que me resarzo del bichito que tienes con la actualidad. Estoy en contacto con ella pero me gusta lo que hago y el trabajo de 'Anatomía de...'.

Han pasado ya 20 años desde que te vimos por primera vez en televisión en '59 segundos'. Un programa que volvía el año pasado con Gemma Nierga en TVE. ¿Cómo viviste el regreso? ¿Te gustaría volver a hacer algo así?

Sí, de hecho hablé con Gemma antes del estreno y tengo muchísimo cariño a Gemma Nierga. Yo creo que '59 segundos' es un programa mítico y haberlo arrancado me llena de orgullo. Yo lo he visto durante esta época en alguna ocasión. Recuerdo que cuando yo lo hacía se decía que era droga dura y llevábamos a grandes espadas y había muchos enfrentamientos, pero ojo que en esta no se han quedado cortos. La dinámica política no ha mejorado, ha empeorado y la hipérbole se ha instalado en todos con un tono más agresivo.

Y bueno no sé si es que no ha funcionado como se esperaba o si volverá pero a mí se me ha hecho corto este regreso de '59 segundos'. Y claro que es un formato que me encanta, es un formato muy completo y estoy muy orgullosa de haber arrancado mi carrera en televisión con ese programa.

Hace un año con toda la polémica del fichaje de David Broncano por TVE comentaste que habría que esperar para poder hacer un 'Anatomía de...' de todas las guerras internas que se viven en RTVE. Ahora están empezando una nueva etapa a la que se ha sumado 'La familia de la tele', ¿Qué opinión tienes de esta apuesta que está llevando a cabo la televisión pública?

A mí la verdad es que me gusta que haya una televisión pública plural, independiente y que vayamos todos trabajando en ese sentido. Y me hace plantearme si lo más plural e independiente y que tenga que ver con el servicio público es recuperar todo lo que tiene que ver con el universo de 'Sálvame' para las tardes de La 1. No lo sé, yo de una televisión pública espero algo más y es algo que me deja inquieta porque pensaba que el cambio de TVE iba por otros lares.