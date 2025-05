Radiografía a 'Anatomía de…' con Mamen Mendizábal: Desgranamos el último éxito en la recta final del curso

Conocer un país a través de sus acontecimientos más mediáticos. Un regalo en forma de entretenimiento liviano con un trasfondo muy sociológico. La radiografía de los distintos estamentos de la sociedad española que nos ilustra sobre nuestra evolución y nos recuerda cómo somos y cómo fuimos. Esto es, 'Anatomía de…' con Mamen Mendizábal. Y así podría ser la presentación habitual de cualquiera de sus capítulos.

Pero más allá de este revestimiento divulgativo, 'Anatomía de…' se desprende de prejuicios y va directa a despertar el interés de la audiencia. La selección de temas tiene una vocación mucho más popular que de esnobismo periodístico. Y es ahí donde reside la principal virtud del formato, en su falta de complejos a la hora de escoger los temas que se abordan cada semana.

No es fácil identificar qué es lo que quiere conocer el pueblo y ofrecérselo en bandeja. Y el programa presentado por Mamen Mendizábal tiene la habilidad de seleccionar aquellos asuntos de la historia reciente de España que interesan al gran público. Aquello de lo que se habla con fervor en las barras de los bares o en las paradas de autobús, y no simplemente los que se consideran relevantes en los círculos periodísticos o útiles para alardear entre colegas de profesión.

Un acierto en la selección de temas que va acompañada de una puesta en escena tremendamente atractiva. Con claras referencias al 'Crims' de TV3, el formato sitúa a los testimonios en una especie de sala de interrogatorio, donde se convierten en protagonistas —principales o secundarios— de cada historia. No importa solo lo que dicen: gracias a sus gestos y reacciones, que los humanizan, pasan de ser simples narradores a personajes que habitan el relato.

E igual de importante es la selección de los temas que los testimonios para narrarlos. Cada asunto se aborda desde múltiples ángulos que enriquecen el relato. En un mismo capítulo puedes recibir lo mismo una clase exprés de medicina forense que una lección de historia del audiovisual español.

El programa no le teme al entretenimiento. Mamen Mendizábal tiene claro que no es Oriana Fallaci y entiende que 'Anatomía de…' es un espacio que permite jugar. La presentadora viste el formato con miradas suspicaces, planos de diva de telenovela y locuciones intencionadamente afectadas. Pero todo en su justa medida, lo cual no es nada fácil. Mamen es capaz de preguntarle a Josep Maria Mainat sobre cuántas inyecciones le puso la dulce Ángela Dobrowolski, con una sonrisa socarrona en la cara.

Estamos delante de uno de los fenómenos de la temporada. No es habitual que un programa sume audiencia con el paso de los años. Por lo general, cuesta mantener el share de la temporada anterior, y en muy pocas ocasiones se superan las cifras de antaño. Y con 'Anatomía de…' está ocurriendo. El programa logró el pasado domingo su máximo histórico de audiencia con un 9% de share.

Son datos excelentes teniendo en cuenta el momento actual de la televisión y lo que cuesta posicionarse un domingo por la noche. Y es que, a veces, hay que pensar más en aquello que el público quiere ver que en lo que te haría ganar un Pulitzer. Informar y entretener a la vez; repasar sin complejos la historia de un país que a veces peca de falta de memoria.