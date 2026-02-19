Andreu Buenafuente ya tiene fecha para su regreso fuera de TVE a la espera de noticias de 'Futuro Imperfecto'

Hace unos días, Andreu Buenafuente reaparecía en la Cadena SER con motivo del Día Mundial de la Radio y avanzaba que muy pronto volvería al trabajo tras haberse tomado una baja médica por prescripción médica debido al estrés que padecía.

Y dicho y hecho. El catalán ya tiene fecha para volver al trabajo. Será este sábado 21 de febrero cuando Andreu Buenafuente se ponga de nuevo al frente de 'Nadie sabe nada', su programa junto a Berto Romero en la Cadena SER a partir de las 12:00 horas.

"Estoy mejor, recuperando en línea ascendente, podría estar mejor, pero también peor. Con ganas de volver a hacer cositas y a mi ritmo", le confesaba hace unos días Andreu Buenafuente a Carles Francino en 'La Ventana'. "Vamos a grabar nuevos capítulos, vamos a estar ahí dándolo todo", añadía sobre su programa en la radio.

'Nadie sabe nada' recupera la esencia de improvisación, complicidad y momentos inesperados que lo han convertido en un imprescindible del entretenimiento en España. Buenafuente y Berto se sentarán de nuevo frente a frente para dejar que la conversación fluya, creando un universo propio que ya forma parte de la historia de la comedia en nuestro país.

Un programa producido por El Terrat, que se puede escuchar cada sábado a las 12:00 horas y que también mantendrá su emisión de madrugada de viernes a sábado entre las 03:00 y las 04:00 horas.

¿Volverá Andreu Buenafuente a RTVE con 'Futuro imperfecto'?

Mientras Andreu Buenafuente retoma su trabajo en la Cadena SER, todavía se desconoce qué pasará con 'Futuro imperfecto', el programa que conducía en el prime time de La 1 y que tuvo que ser suspendido tras la baja médica del presentador.

Preguntados por El Televisero, fuentes de RTVE aseguran que no hay por ahora novedades al respecto del programa. Aunque a la espera de noticias sobre una nueva temporada de 'Futuro imperfecto', La 1 de TVE y El Terrat preparan el próximo estreno de 'Al margen de todo', el nuevo espacio semanal que conducirá Dani Rovira, y que se presentará a los medios el próximo miércoles 25 de febrero.