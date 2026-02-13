Andreu Buenafuente reaparece: sus primeras palabras sobre su estado tres meses después de retirarse

Fue el 21 de noviembre cuando Andreu Buenafuente anunció mediante un comunicado su decisión de apartarse de sus trabajos tanto en TVE con 'Futuro imperfecto' como de la Cadena SER con 'Nadie sabe nada' por salud mental. Después, el presentador también decidió renunciar a la conducción de las Campanadas de TVE junto a Silvia Abril por no estar preparado para regresar.

Ahora, tres meses después, Andreu Buenafuente ha reaparecido este viernes con motivo del Día Mundial de la Radio con una entrevista a Carlos Francino en 'La Ventana' de la Cadena SER. En su charla con el locutor, el catalán ha actualizado su estado de salud y si se plantea volver pronto al trabajo.

"Estoy mejor, recuperando en línea ascendente, podría estar mejor, pero también peor. Con ganas de volver a hacer cositas y a mi ritmo", empezaba diciendo Andreu Buenafuente a Carlos Francino en su programa de la Cadena SER.

Sobre el porqué tuvo que apartarse de los medios y de todos sus trabajos, el cómico ha sido claro. "Tanto trabajo al final te saca de la carretera. Soy un privilegiado, siempre lo digo. Puedo salir de la carretera haciendo algo que me gusta, imagínate alguien a quien no le gusta", confesaba el marido de Silvia Abril.

"Lo que tengo que hacer es volver y hacer las cosas que me gusten"



De cara a su futuro, Andreu Buenafuente ha sido claro al decir que ahora solo hará lo que de verdad le guste. "Lo que tengo que hacer es volver a hacer las cosas que me gustan", señala el presentador y actor.

En este sentido, Andreu Buenafuente ha avanzado que muy pronto volverá a la radio con nuevos programas de 'Nadie sabe nada' junto a Berto Romero. Pero por ahora se desconoce si retomará también esta temporada la conducción de 'Futuro imperfecto' en TVE o si tardará aún en volver a la cadena pública.