Jordi Évole es muy representativo con su reacción inmediata a la retirada de Buenafuente en las Campanadas de TVE

Andreu Buenafuente y Silvia Abril no presentarán finalmente las Campanadas de TVE. Así lo ha anunciado él mismo a través de un vídeo compartido en redes sociales. Según explica, deberá alargar su periodo de descaso y, por ende, el parón de su agenda profesional.

En un comunicado difundido por RTVE en su cuenta de X, explican que la recuperación de Buenafuente "le llevará un poco más de tiempo, el necesario para volver al 100% en todos sus proyectos profesionales. Esto implica que ni él ni Silvia Abril podrán presentar las Campanadas de TVE".

"Muchas gracias por la comprensión, el cariño y el respeto. Desde la Corporación queremos transmitirle nuestro apoyo más sincero", concluye el comunicado. Las reacciones a este anuncio no se hacían esperar, y es que, a tan solo dos semanas para el Fin de Año, TVE se queda sin presentadores para sus Campanadas.

El elocuente mensaje de Jordi Évole a Andreu Buenafuente

La inmensa mayoría de los usuarios de X mostraban su apoyo a Buenafuente ante esta delicada situación que está atravesando por culpa del estrés. Entre ellos, numerosos rostros televisivos le han dedicado unas cariñosas palabras. Tal es el caso de Jordi Évole, quien, a través de su cuenta de X escribía lo siguiente: "Por si me había enseñado pocas cosas, siempre se sigue aprendiendo de Andreu".

Por si me había enseñado pocas cosas, siempre se sigue aprendiendo de Andreu @Buenafuente. https://t.co/Gq4UrDm0ZG — Jordi Évole (@jordievole) December 12, 2025

Por su parte, el presidente de RTVE, José Pablo López, también le brindaba todo su apoyo: "Es una frase manida pero por eso mismo no le damos valor. Sí, la salud es lo primero. Luego, todo lo demás. Cuídate". De esta forma deja claro que el trabajo, en estos momentos, debe ser secundario.

Es una frase manida pero por eso mlsmo no le damos valor. Sí, la salud es lo primero. Luego, todo lo demás. Cuídate @Buenafuente https://t.co/gWq6LhRZzB — José Pablo López (@Josepablo_ls) December 12, 2025

También Iñaki López se ha hecho eco del anuncio de Andreu Buenafuente, alabando su valentía al hablar claramente de su salud mental. "Esto que hace Andreu requiere mucho valor y responsabilidad. Sobre todo con uno mismo y tu entorno. Ánimo y fuerza!", ha escrito el presentador de 'Más Vale Tarde' en X.