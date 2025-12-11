Joaquín Prat pone sobre la mesa las consecuencias en RTVE de la retirada de España de Eurovisión

Por primera vez en la historia desde 1961, España no participará en el Festival de Eurovisión después de que la UER ratificara la semana pasada la presencia de Israel pese al genocidio en Gaza y de que la KAN se haya saltado diferentes normas en las últimas ediciones. Una decisión que está generando un debate como el que hizo 'El tiempo justo' con un Joaquín Prat siendo muy claro.

Así, el presentador de Telecinco puso de relieve como por primera vez en 65 años, España no participará en Eurovisión después de que "TVE haya tomado la decisión de manera unilateral". "No solo es que participe Israel en el festival sino que el principal patrocinador de Eurovisión es una empresa con sede en Israel", añadía el conductor.

'El tiempo justo' dio voz a una experta en marketing que criticaba la retirada de España de Eurovisión porque supone perder uno de los mayores escaparates internacionales. Por si fuera poco, Joaquín Prat también habló con un eurofan muy crítico con la decisión de RTVE pues él ya tiene todos los billetes y el hotel comprados para Viena.

"He hecho un desembolso importante de más de 3000 euros y esta noticia no es nada agradable pero a los que de verdad nos gusta el festival vamos a seguir yendo esté España o no", le decía Juan Pedro. "¿Te molesta que España no participe o lo compartes y lo entiendes?", le repreguntaba Joaquín Prat. "Claro que me molesta, me molesta mucho. Yo soy del Real Madrid cuando le eliminan de la Champions me molesta que la final la jueguen otros equipos y esto es igual, me molesta que mi país no esté en Eurovisión", le contestaba el eurofan.

Joaquín Prat pone en el foco el dinero que ahorrará RTVE tras no participar en Eurovisión

Era entonces cuando Joaquín Prat le preguntaba en qué lugar está la política en Eurovisión y qué papel juega. "Yo hace unos años te habría dicho que el festival no es política y que simplemente es música y cultura pero ahora el festival claramente es política y la decisión que ha tomado RTVE es puramente política, es una decisión tomada por el Gobierno posiblemente para tapar algún otro tema", soltaba Juan Pedro.

"Y además es una decisión que no se toma en otros eventos. El año que viene son los JJOO de invierno que RTVE tiene los derechos de emisión y RTVE no se ha pronunciado sobre si va a emitirlo o no ni se ha pronunciado sobre si le va a pedir al COE que los deportistas españoles no vayan porque va a haber deportistas israelíes. Parece que con Eurovisión todo vale", añadía el eurofan.

"O si se va a dejar de emitir un partido de dos selecciones nacionales, una de las cuales sea Israel o si se va a dejar de emitir un partido de baloncesto porque juegue un equipo israelí porque los equipos israelís juegan en la Euroliga", apostillaba Joaquín Prat lanzándose varias preguntas sobre la supuesta hipocresía de RTVE con este asunto. "Juan Pedro que lo disfrutes, claro que sí, es el Festival de la Canción y todo lo que rodea al Festival de la Canción cuando uno va in situ tiene muy poco que ver con consignas políticas", terminaba diciendo el presentador.

Después, Joaquín Prat hizo referencia a cómo RTVE se va ahorrar 600.000 euros al no acudir ni emitir Eurovisión en 2026. "Servirán para paliar los 430 millones de euros de agujero que tiene el ente público", recalcaba el presentador. "Un ente público que acaba de pedir prestado 30 millones de euros al Estado para cuadrar las cuentas y esta decisión la toma un Consejo de Administración elegido por los partidos políticos que hicieron posible el gobierno actual. De hecho uno de esos consejeros es de Junts y es independentista, es uno de esos sinsentidos que tiene RTVE, han decidido instrumentalizarlo y convertir el festival en un arma arrojadiza y entiendo el cabreo de este chico y de todos los que quieran ir", sentenciaba Alfonso Egea.