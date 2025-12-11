Parece que la guerra entre la UER y RTVE no cesa después de la decisión de España de retirarse de Eurovisión después de que en la asamblea general de la semana pasada se ratificara la participación de Eurovisión. Tras el comunicado de la EBU cuestionando los "ataques" de la cadena pública española, la carta abierta de Martin Green, director de Eurovisión, ha provocado que José Pablo López le conteste en unos duros términos a través de su cuenta de "X".

Como decimos, Martin Green, el director del festival ha publicado una carta abierta a los fans del certamen con mensajes vacíos asegurando que es consciente de que "los acontecimientos en Oriente Medio" se "conectan con el Festival de la Canción de Eurovisión". No obstante, promete que de cara a la edición de este 2026 se hará para que "todos los participantes respeten las reglas de la competición". Algo que Israel se ha saltado a la torera en las dos últimas ediciones incumpliendo numerosas normas sin que haya sido sancionada la KAN.

Después de leer las palabras del director de Eurovisión, el presidente de RTVE no ha dudado en poner en claro como el certamen atraviesa la mayor crisis de su historia cuando precisamente se cumple su 70º aniversario. "Hoy Martin Green se ha dirigido al pueblo en una carta. Lo hace con el Festival en llamas, 5 países retirados, artistas que no aceptarán la preselección nacional para ir a Eurovisión, grandes estrellas del Festival posicionándose contra la participación de Israel y la mayor crisis reputacional de la historia de UER. Ahí es nada", empieza diciendo.

Tras ello, José Pablo López hace hincapié en cómo "Green no menciona en su carta ni a Gaza ni a Israel, es decir, no llama a las cosas por su nombre". "Son "acontecimientos" que han pasado en Oriente medio y que le conmueven. ¿Un genocidio es un acontecimiento? ¿Nada más? Eso sí, Green os escucha a los fans. Hasta ahí su labor: escuchar", sostiene dejando retratado a Martin Green.

"Nos dice ahora que lo pasado pues pasado está y que las reglas se van a cumplir a partir de ahora. ¿Y los incumplimientos de estos dos años por Israel? ¿Pelillos a la mar? ¿Las normas se aplican según conviene a UER por sus alianzas geopolíticas y económicas?", se pregunta el presidente de RTVE.

"Pero además Green nos dice que "la única manera de que el Festival de la Canción de Eurovisión siga uniendo a la gente es asegurándonos de que nos guiamos por nuestras reglas, ante todo. Ante todo, le reconozco un gran cuajo para decir esto después de que la misma noche que se votaron las nuevas reglas, Israel asegurase que había influido políticamente en las delegaciones para conseguir permanecer en Eurovisión. ¿Qué nos falta por ver?", termina sentenciando el máximo representante de RTVE.