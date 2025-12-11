La UER se lanza contra RTVE en este comunicado una semana después de su marcha de Eurovisión

Hace una semana que se produjo la Asamblea General de la UER en la que se decidió que Israel se mantenga en Eurovisión 2026 produciéndose así la desbancada de cinco países, entre los que se encuentra España. Este jueves la UER ha enviado un comunicado en el que defiende que el debate sobre la participación de Israel fue "respetuoso y articulado" asegurando además que "ataques" a sus diputados "han sido completamente inexactos y mal informados" en clara alusión a las quejas y críticas que ha vertido RTVE y su presidente José Pablo López en los últimos días.

Así, el presidente de RTVE, no dudó en cargar duramente contra la UER tras la asamblea de la semana pasada y tras la cual España mantuvo su retirada del festival el próximo año. José Pablo López denunció que "lo que parecía un debate democrático en Ginebra era solo una farsa cocinada en despachos". Además volvió a recalcar que la "neutralidad de Eurovisión no está garantizada". "El gobierno de Israel seguirá utilizando el festival como considere oportuno. Pero a esta hora UER guarda silencio, a ver si pasa la vergüenza y seguimos con el negocio", añadió el directivo.

Por si fuera poco, José Pablo López no dudó en señalar a France Télévisions y a su presidenta, Delphine Ernotte, que es a su vez presidenta de la UER por criticar a RTVE por retirarse de Eurovisión. "Ernotte denegó a RTVE la realización de una votación específica sobre la permanencia de Israel en Eurovisión", destacó el presidente de RTVE.

Tras el revuelo generado por las declaraciones de RTVE y los anuncios de otros países como Islandia, Países Bajos, Irlanda y Eslovenia, la UER ha enviado un comunicado dando la cara por sus diputados recalcando que "los miembros que expresaron sus opiniones reflejaban sus propias opiniones y las de su público sobre este difícil tema, no las de ninguna perspectiva o partido político" y que se trató de un debate respetuoso y articulado y que por ello los ataques a algunos de sus diputados son "inexactos y malinformados".

"La UER respeta el derecho de sus miembros a tomar una decisión individual sobre su participación en el Festival de la Canción de Eurovisión, sea cual sea dicha decisión", añade el organismo en su comunicado. Además también expresa su deseo de que los cinco países que han decidido retirarse del festival "regresen muy pronto".

Este es el comunicado completo de la UER

"Declaración de la UER sobre la reacción al debate de la Asamblea General del Festival de la Canción de Eurovisión.

A raíz del reciente debate de la Asamblea General sobre el Festival de la Canción de Eurovisión, varios miembros de la UER han sido criticados por la posición que adoptaron en el debate.

Si bien los medios de servicio público siempre están abiertos a las críticas, la UER considera que algunos de los ataques a nuestros diputados (de ambos lados del debate) han sido completamente inexactos y mal informados.

El debate sobre el Festival de la Canción de Eurovisión fue respetuoso y articulado. Los miembros que expresaron sus opiniones reflejaban sus propias opiniones y las de su público sobre este difícil tema, no las de ninguna perspectiva o partido político.

La UER respeta el derecho de sus miembros a tomar una decisión individual sobre su participación en el Festival de la Canción de Eurovisión, sea cual sea dicha decisión.

Esperamos colaborar con quienes participan en Viena y que los miembros importantes que no participarán en 2026 regresen al Festival de la Canción de Eurovisión muy pronto. Seguiremos colaborando con ellos para lograrlo".