Encuesta | Campanadas de TVE: ¿Qué presentadores quieres que sustituyan a Buenafuente y Silvia Abril?

El anuncio de Andreu Buenafuente de que finalmente no podrá dar las Campanadas de TVE junto a Silvia Abril debido a su baja médica, que ya le obligó a cancelar tanto 'Futuro imperfecto' en La 1 como el resto de sus proyectos obliga ahora a la cadena pública a buscar un plan B para la noche del 31 de diciembre.

"Esto es un poco lento, y si queremos hacerlo bien, va a llevar un poco más de tiempo. No creo que tenga que acelerar una recuperación, tengo que estar bien para hacer lo que me hace feliz. Por consiguiente, no va a ser posible hacer las Campanadas con Silvia Abril", ha explicado el catalán a través de un vídeo que ha compartido en sus redes sociales.

De esta manera, a poco más de 15 días de despedir el 2025, TVE se encuentra en un brete para encontrar a contrarreloj a unos sustitutos que estén a la altura de Andreu Buenafuente y Silvia Abril y poder retener el liderazgo frente al fenómeno de Cristina Pedroche en Antena 3.

Ahora queda por ver qué rostros serán los encargados de despedir el 2025 y dar la bienvenida al 2026 en TVE. A raíz de la encuesta pública que abrió la Corporación hace unas semanas, en El Televisero damos algunas opciones para que los espectadores decidan cuáles son sus favoritos para estar en la Puerta del Sol el 31 de diciembre.

Una de las parejas más solventes sería la formada por Ramón García y Anne Igartiburu, que sin duda son una apuesta segura. Otros dos rostros que fueron de los más votados en la encuesta abierta fueron los de Marc Giró y Silvia Intxaurrondo. No obstante, el presentar de 'Late Xou' podría dar también las Campanadas con Candela Peña y LalaChus.

Dos rostros que serían también una apuesta segura es la dupla de Paula Vázquez y Jesús Vázquez, quien acaba de fichar por TVE como presentador del Benidorm Fest 2026 tras su adiós a Mediaset tras más de 25 años. También otra de las opciones podrían ser los compañeros del gallego en el festival como sonInés Hernand y Javier Ambrossi. O también la cadena pública podría tirar de los presentadores de 'Directo al grano', Marta Flich y Gonzalo Miró.

Por último, la opción soñada por muchos aunque menos probable sería la de Rosalía. Y es que desde su visita a 'La revuelta' fueron muchos los espectadores que fantasearon con la cantante catalana dando las Campanadas siguiendo los pasos de lo que hizo Ana Mena en 2023. Y otra de las candidatas que más sonaron fue Chenoa.

¿Y tú quién prefieres que sean los presentadores de las Campanadas 2025-2026 en TVE tras la obligada baja médica de Andreu Buenafuente y Silvia Abril? ¡VOTA YA!