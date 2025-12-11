Telecinco anuncia el estreno de 'Got Talent 11' con promo de altura para una edición con dos caras nuevas

Telecinco ha arrancado la campaña de promoción de la undécima temporada de 'Got Talent'. El concurso multidisciplinar presentado por Santi Millán será una de las grandes apuestas del canal de Mediaset de cara al primer trimestre del 2026. Su estreno se anuncia para "muy pronto", previsiblemente se fechará justo después de las fiestas navideñas.

En una promo bastante trabajada que cumple con el propósito de llamar la atención aparecen posibles participantes de la nueva edición haciendo diversos números e inscripciones sobreimpresionadas en la imagen en las que se puede leer: "Tengo las ganas, tengo la pasión, tengo el fuego, tengo el miedo, lo tengo todo".

Vuelve la emoción 😳

Vuelve el talento 💃

Vuelven los pases de oro 🥇



Vuelve 🌟 #GotTalent 🌟 Muy pronto, gran estreno en @telecincoes https://t.co/9C0alflIzC pic.twitter.com/mEhQwRslWA — Got Talent España (@GotTalentES) December 11, 2025

"Vuelve la emoción, vuelve el talento, vuelven los pases de oro", añade en redes sociales el perfil oficial de 'Got Talent' ante un primer spot en el que no se muestra por ahora al nuevo jurado que formará parte de esta temporada. Recordemos que solo Risto Mejide y Paula Echevarría se mantienen como jueces, siendo el publicista el rostro más veterano.

En cambio, Florentino Fernández y Tamara Falcó han sido relevados tras solo una edición. La silla del cómico será ocupada por el también humorista e imitador Carlos Latre y el puesto de la marquesa de Griñón será para la presentadora y colaboradora Lorena Castell. Dos caras nuevas que pretenden conferir aires de renovación al formato.

Además, hay que destacar que 'Got Talent 11' es la última temporada para Risto Mejide, que ya anunció durante las grabaciones no solo su retirada de este programa, sino también su adiós a su labor como jurado en televisión. Una función que viene desempeñando desde hace casi dos décadas.

"Me he cansado de juzgar, es algo cansino. Es una decisión que he tomado ya. He firmado para la próxima edición de 'Got Talent', pero ya no voy a firmar más. Mi época como jurado ya pasó", adelantó Risto hace poco más de un año, asegurando que quería cambiar el rumbo de su carrera profesional.

"Estos días me encuentro grabando mi último baile como jurado de talent shows. Habrán sido 20 años valorando más de 4.500 actuaciones en prácticamente todos los formatos que se han emitido en nuestro país. Está siendo muy pero que muy emotivo", reconoció hace unos meses durante el rodaje. "Y me alegro que la despedida sea en 'Got Talent', el mejor programa de talentos de la televisión", sentenció.