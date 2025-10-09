Risto Mejide anuncia su marcha de 'Got Talent' y explica en un comunicado su retirada como jurado tras 20 años

"Last dance". Así empieza Risto Mejide su post de Instagram en el que anuncia, no solo su retirada de 'Got Talent', sino también su adiós a su labor como jurado en programas de televisión. Una labor que venía desempeñando desde hace dos décadas.

Tras la marcha de Edurne, Risto Mejide era el miembro del jurado más veterano del talent show de Telecinco. Sin embargo, el publicista ha decidido seguir los pasos de su compañera y abandonar el programa presentado por Santi Millán. Así lo ha comunicado él mismo a través de su perfil de Instagram.

"Estos días me encuentro grabando mi último baile como jurado de talent shows. Habrán sido 20 años valorando más de 4.500 actuaciones en prácticamente todos los formatos que se han emitido en nuestro país. Está siendo muy pero que muy emotivo", reconoce. "Y me alegro que la despedida sea en 'Got Talent', el mejor programa de talentos de la televisión. Muy pronto en Telecinco", sentencia.

Se desconoce quién será el sustituto de Risto Mejide

La marcha de Risto Mejide se suma a las de Tamara Falcó y Florentino Fernández, fichajes de la última edición que no acabaron de calar en la audiencia. La salida del humorista se daba por hecho tras su incorporación a 'Tu cara me suena' para sustituir a Carlos Latre. Precisamente será este el encargado de tomar el relevo de su compañero de profesión en la mesa de jurado de 'Got Talent'.

En el caso de Tamara Falcó, su marcha se debe, sobre todo, a las críticas recibidas por el público, quienes no vieron con buenos ojos su incorporación. Máxime si tenemos en cuenta que su labor era sustituir a un rostro tan querido por la audiencia del programa como era Edurne. La silla de la marquesa de Griñón la ocupará Lorena Castell, quien volverá a coincidir con Santi Millán tras el batacazo de 'Caiga Quien Caiga'.

Batacazo similar al que sufrió Carlos Latre con su 'Babylon Show', también en Telecinco. Por lo tanto, ahora ambos se incorporarán a 'Got Talent' tras haber sufrido en sus carnes la retirada de sus respectivos programas debido a sus flojas audiencias. Por el momento, se desconoce quién sustituirá a Risto Mejide en esta nueva etapa. La que parece que sí continuará es Paula Echevarría.

Risto ya anticipó su marcha de 'Got Talent' hace un año

Hace un año, en octubre de 2024, Risto Mejide ya avanzó su pronta retirada de 'Got Talent'. Lo hizo durante la presentación de 'Demos: El gran sondeo'. En declaraciones a los medios de comunicación, el publicista reconoció que "yo como jurado de talents shows tengo los días contados, ya no me apetece seguir. De hecho, el año que viene creo que va a ser el último". Como así ha sido.

"Me he cansado de juzgar, es algo cansino. Es una decisión que he tomado ya. He firmado para la próxima edición de 'Got Talent', pero ya no voy a firmar más. Mi época como jurado ya pasó. Después de 18 años, me siento capacitado para hacer este tipo de formatos y quiero tirar mi carrera por ahí. Si solo hubiese hecho de jurado de televisión, yo no habría llegado hasta aquí. Me siento menos cómodo juzgando que escuchando. Me apasiona escuchar. Entonces, si quiero seguir en televisión, quiero que sea en formatos así. Ese es mi reto ahora", sentenció.

El catalán lleva vinculado al formato de talentos desde el año 2017, cuando entró en la segunda edición para relevar a Jesús Vázquez. Sin lugar a dudas, la marcha de Risto Mejide será una dura pérdida para el programa, que tendrá la ardua labor de buscarle un sustituto que esté a su altura, algo muy difícil de conseguir.