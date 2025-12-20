Cuántos programas tiene 'Navidades con Samantha', horario y plan de emisión del programa que estrena La 1 de TVE

Aunque por primera vez en trece años, 'MasterChef' no contará con ningún programa esta navidad tras cancelarse 'MasterChef Junior', uno de sus rostros si que estará muy presente en la programación navideña de La 1 con su propio formato. Y es que Samantha Vallejo-Nágera contará con un espacio propio.

Así, tras conocerse hace unos días que TVE emitirá 'Navidades con Samantha', ahora la cadena pública ha sorprendido al anunciar la fecha de estreno y el horario de emisión de este nuevo formato producido por Shine Iberia.

Al tratarse de un programa de cocina, La 1 ha decidido emitir 'Navidades con Samantha' en la mañana de los sábados y domingos a las 12:30 horas de la mañana desde este sábado 20 de diciembre. Al constar de cuatro entregas, estas se emitirán el 20, 21, 27 y 28 de diciembre respectivamente.

'RTVE como en casa' | Samantha Vallejo-Nágera abre las puertas de su casa para vivir la Navidad 🎄de la manera más especial.



👩🏻‍🍳 Este sábado y este domingo a las 12:35h, los dos primeros programas (serán cuatro) de 'Navidades con Samantha' en @La1_tve.https://t.co/wVE3JUJtBI pic.twitter.com/9bixHiAHcv — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) December 18, 2025

'Navidades con Samantha' no es solo un programa de cocina, es un ritual compartido, un espacio donde cada receta se convertirá en recuerdos y cada mesa, en el escenario perfecto para vivir momentos únicos con familiares y amigos en la mejor época del año. En él, Samantha Vallejo-Nágera abrirá las puertas de su casa, iluminada por la calidez de las velas e inundada por el aroma a cocina, para vivir la Navidad de la manera más especial.

Producido por RTVE en colaboración con Shine Iberia (Banijay Iberia), constará de cuatro especiales en los que Samantha compartirá menús festivos deliciosos e ideas de decoración llenas de encanto. Y no lo hará sola, porque contará con la ayuda de cuatro grandes amigos del universo 'MasterChef'. Con recetas tradicionales y mesas que brillan con detalles sencillos, el programa demostrará que la verdadera magia de la Navidad está en compartir, disfrutar y saborear juntos.

Así es 'Navidades con Samantha'

Un pavo relleno que se transforma en símbolo de unión, una paletilla de cordero que se hornea lentamente hasta perfumar la casa entera, un besugo con textura suave y gusto elegante y una lubina envuelta en una corteza de sal serán algunas de las recetas que harán que los menús preparados por Samantha y sus invitados para las fechas más especiales del año sean un éxito asegurado.

Junto a Samantha, cuatro ganadores de 'MasterChef' aportarán su sello personal: Gabriela Hinojosa (ganadora de 'MasterChef 13'), Carlos Maldonado (ganador de 'MasterChef 3'), María Lo (ganadora de 'MasterChef 10') y Ángela Gimeno (ganadora de 'MasterChef 12').

Samantha y los cuatro ganadores demostrarán, además, que la Navidad no solo es cocina. También es decoración y la mesa es el escenario clave de las reuniones en estas fechas, el lugar donde se cuentan las historias. Una vela bien colocada, un centro que sorprende, una servilleta que juega con la guirnalda… Y de pronto, el comedor se convierte en un refugio donde quedarse a compartir momentos inolvidables con los seres queridos.