Inesperado adiós en los informativos de RTVE: La histórica presentadora que se despide tras más de 30 años

El Canal 24 Horas de RTVE acaba de anunciar una baja histórica en su equipo. En pleno directo, los compañeros de los informativos de la cadena pública han comunicado a la audiencia, y ante la sorpresa de su propia presentadora Ángeles Bravo, que este sería su último día de trabajo antes de su jubilación, después de más de 30 años en la corporación.

La veterana presentadora del Canal 24 horas de TVE ha sido sorprendida este domingo en pleno informativo por una redactora, que ha paralizado el directo y ha anunciado desde la redacción la noticia de su marcha. Lo ha hecho dirigiéndole unas emotivas palabras en nombre de todo su equipo.

La redactora ha comunicado a los espectadores que este 28 de diciembre era el último día de Ángeles Bravo, y que el equipo no había querido dejar pasar la oportunidad de agradecerle todo su trabajo durante estos más de 30 años en la cadena pública. "Te vamos a echar de menos", le ha confesado, antes de presentar el homenaje que iban a mostrar en pantalla para repasar toda su trayectoria profesional.

A través de un emocionante vídeo dónde se ha repasado su extensa etapa con imágenes del Archivo de RTVE bajo el título "Al partir un beso y un adiós", la periodista lo ha observado detenidamente tratando de contener las lágrimas y evitando dejarse llevar por la emoción.

La conmovedora despedida de Ángeles Bravo en el Canal 24 Horas de RTVE: "Estáis intentando hacerme llorar, pero no lo vais a conseguir"

"Están intentando durante toda la tarde hacerme llorar, pero no lo vais a conseguir", acertaba a reaccionar la periodista de TVE, para añadir después que aún le quedaban algunos minutos más en la cadena pública. "Todavía no les puedo decir que me despido de ustedes, porque todavía me quedan otros minutados este lunes", indicaba.

"Lo que sí les puedo decir es que ha sido un placer estar aquí los fines de semana con mis compañeros del Canal 24 Horas dándoles toda la información y todo lo que hemos podido. De todo corazón, gracias", se despedía Ángeles Bravo conmovida y con la voz entrecortada.

Jubilación de la periodista del Canal 24 Horas de RTVE, Ángeles Bravo pic.twitter.com/DiFLqWGUCv — mundosintonia (@mundosintonia) December 28, 2025

La dilatada carrera de Ángeles Bravo en Televisión Española arrancó en el año 1988, donde comenzó a dar sus primeros pinitos como redactora y presentadora del informativo 'Buenos días'. Posteriormente entre 1996 y 1999 condujo el 'Telediario matinal' de TVE.

Además, ha ocupado otras responsabilidades como presentadora de 'La 2 noticias' o el programa 'Audiencia abierta' entre 2012 y 2019. Pero donde ha forjado gran parte de su trayectoria ha sido en el Canal 24 horas, primero como conductora de 'La mañana en 24 horas' desde 2007 hasta 2018, y hasta la actualidad ha sido la presentadora en el Canal 24 horas las tardes de los fines de semana.