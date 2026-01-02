Pocos han hablado como este azote de RTVE sobre las Campanadas de Estopa y Chenoa y se comparte masivamente

Han pasado dos días desde Nochevieja pero la resaca de las Campanadas sigue muy activa sobre todo a raíz de conocer las audiencias y descubrirse que Chenoa y Estopa hayan arrasado a sus rivales al anotar un espectacular 34% de cuota y 4.993.000 espectadores de media. En el minuto exacto de las Campanadas se elevó a un 36,3% de share y 5.823.000 seguidores.

Así, Chenoa y Estopa han conseguido además la mayor distancia con Cristina Pedroche y Alberto Chicote de los últimos años después de que las Campanadas de Antena 3 descendieran cinco puntos respecto al año 2024 en términos globales con un 22,8% de cuota media y 3.273.000 espectadores siendo el peor resultado en un lustro.

Después de que Pedro Ruiz haya señalado cuál ha podido ser la clave del triunfo de Estopa y Chenoa en las Campanadas al destacar que "Estopa son chavales de la calle. Cercanos y directos. Le ponen a todo lo que hacen proximidad. Las campanadas les encajan", ha sido un habitual detractor de TVE el que ha sucumbido en esta ocasión a la retransmisión de la cadena pública. .

De esta manera, Emilio Montilla, que suele ser muy crítico con RTVE y su línea editorial, no ha tenido problemas esta vez en reconocer que vio las Campanadas de la cadena pública y en opinar de lo que piensa de Estopa y Chenoa como presentadores de un evento tan especial.

"Aún siendo muy crítico con la línea editorial de RTVE, hay que reconocer que la apuesta por Chenoa y Estopa para las campanadas ha sido un acierto total", ha empezado diciendo este liberal cordobés y habitual azote de la cadena pública.

"Ella estuvo elegante, cercana y solvente. Ellos, aunque un poco flojos en cuanto a tablas, le dieron un punto de humor", prosiguió diciendo sobre los cantantes. "Evidenciado queda que el modelo de Cristina Pedroche está caduco y se encuentra en la dicotomía de renovarse o morir", sentenciaba sobre la presentadora de Atresmedia.