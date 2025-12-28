'D Corazón' da las primeras pinceladas del vestido de Chenoa en las Campanadas y desvela a su diseñador

Mucho se está hablando del vestido con el que nos sorprenderá, un año más, Cristina Pedroche en las Campanadas de Antena 3. Sin embargo, todo parece indicar que esta Nochevieja tendrá competencia en la Puerta del Sol, y es que Chenoa, que presentará las Campanadas de TVE junto a Estopa, también lucirá sus mejores galas.

Para ello, la cantante ha recurrido a un diseñador de prestigio, Alejandro De Miguel, diseñador de cabecera de la Reina Sofía o de Ana Obregón, quien lució vestidos de él durante sus últimas Campanadas en TVE. Este domingo, 28 de diciembre, a escasos tres días para la última noche del año, el programa 'D Corazón' ha ofrecido los primeros detalles de los outfits que llevarán tanto Chenoa como los hermanos Muñoz.

Anne Igartiburu y Javier de Hoyos han recibido en el plató del magacín de La 1 la visita de Félix Ramiro, quien se ha encargado de la vestimenta de los Estopa; y de Alejandro de Miguel, que ha diseñado el vestido de la cantante. El primero ha asegurado que ha "mejorado la imagen" de David y José. Eso sí, "respetando siempre la identidad, el carácter y el cuerpo de Estopa".

Solo ocho días para diseñar el vestido de Chenoa

"Me he inspirado en sus canciones y, sobre todo, en su forma de actuar", explica el diseñador. Aunque ha preferido no dar muchos más detalles para que, de esta forma, sea una sorpresa. Algo que también ha hecho el diseñador del vestido de Chenoa, quien solo ha tenido "ocho días" para tejerle. Alejandro de Miguel tiene el placer de poder decir que ha elaborado más de 20 vestidos de Campanadas, aunque, en esta ocasión, ha sido todo un reto, ya que recibió el encargo de TVE con carácter de urgencia, tras la baja de Buenafuente y Silvia Abril.

Gracias a siete costureras que le han dedicado más de 150 horas de trabajo, el vestido estará a tiempo para la noche del 31 de diciembre. "Chenoa no lo dudó ni un momento, le gustó la primera propuesta. Va a estar guapa, elegante y sexy", asegura Alejandro de Miguel, quien explica que se ha inspirado en "la carrera profesional" de la artista, "en los focos, el brillo y lo que ella trasmite".

Además, ha recomendado utilizar para una noche tan especial "un vestido muy visual, con mucha luz y sin colores oscuros". Pero, sobre todo, que tenga "todo su poder" de cintura para arriba. Este es un consejo que ya tomó Anne Igartiburu, quien lleva unas cuantas Campanadas a sus espaldas. Y es que, la retrasmisión de RTVE suele ser más encorsetada que la de otras cadenas, y no se suele mostrar a los presentadores de cintura para abajo. Por eso es tan importante la parte superior del diseño.