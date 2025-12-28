RTVE toma medidas urgentes y retira de La 1 estas dos grandes apuestas de la temporada tras sus bajas audiencias

TVE decidió este año no emitir reposiciones de 'La Revuelta' de David Broncano durante sus vacaciones de navidad y apostar en su lugar por el estreno de 'ARIA, locos por la ópera' el lunes y por llevar 'Dra. Fabiola Jones' y 'Hasta el fin del mundo' al martes tras quedarse fuera de la parrilla del miércoles y del jueves.

Unos cambios que no surtieron efecto pues tanto 'Dra. Fabiola Jones' como 'Hasta el fin del mundo' anotaron mínimos con su traslado al martes. Así, el espacio de la veterinaria Fabiola Jones anotó un 8.6% de share y 974.000 espectadores. Lo que supuso su máximo en espectadores al ir en una franja de mayor consumo, pero su mínimo en cuota de pantalla.

Por su parte, 'Hasta el fin del mundo', el docu-reality en el que seis parejas de famosos recorren Latinoamérica y que conduce Paula Vázquez, anotó también su mínimo con su salto al martes ocupando el hueco que dejó 'Late Xou' al marcar un 9.7% de cuota y 616.000 espectadores.

Tras la bajada de ambos formatos, TVE ha decidido cambiar su estrategia para esta semana dejando en el aire la emisión tanto de 'Dra. Fabiola Jones' como de 'Hasta el fin del mundo', que harán un parón hasta después de las navidades como ya pasó con el programa que conduce Marc Giró.

Empieza el Año Nuevo con la 'Dra. Fabiola Jones'… la veterinaria que ha enamorado con su labor en África regresa a @La1_tve, después de NAVIDAD 🐘 pic.twitter.com/IaSjaqWbKq — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) December 28, 2025

¡Recta final de #HastaElFinDelMundo🌎…



Tras las Navidades, atención, porque todo puede cambiar en los últimos kilómetros de la AVENTURA.



La FINAL se acerca… ¡Pura emoción! pic.twitter.com/GqADx4npZ5 — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) December 28, 2025

En su lugar, La 1 ha optado por recuperar 'La Revuelta' con una reposición del programa en el que Rosalía concedió una entrevista a David Broncano y que marcó máximo de temporada con un 20,4% y 2,7 millones de espectadores en su horario habitual de 21:40 a 23:10 horas.

Y justo después, La 1 ha programado una noche temática de 'Viaje al centro de la tele' con el estreno de "Versión española" y las reposiciones de los programaa "Los nº 1 de los 70" y "Especial Mecano".

Así queda la programación de prime time de La 1 del martes 30 de diciembre