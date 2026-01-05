RTVE filtra los primeros invitados de 'La Revuelta' de Broncano en su regreso este miércoles, 7 de enero

La 1 de TVE ya anuncia el regreso de 'La Revuelta' de David Broncano tras su parón navideño. El espacio vuelve este miércoles 7 de enero a partir de las 21:50 horas después de que en su ausencia La 1 haya optado por diferentes estrategias.

Así, tanto 'La Revuelta' como 'El Hormiguero' reactivan su guerra en el access prime time este miércoles después de que tanto Broncano como Pablo Motos hayan descansado en Navidad. A partir de la semana que viene además tendrán nueva competencia con el salto de 'Horizonte' al access de Cuatro y el de 'First Dates' al de Telecinco.

Después de que Antena 3 anunciara todos los invitados que irán a divertirse a 'El Hormiguero' en sus primeros programas de 2026, ahora se ha sabido quiénes serán los primeros invitados de 'La revuelta' en esta primera semana del nuevo año.

Ha sido RTVE la que ha revelado a través de su avance de programación en la web quiénes serán los invitados de 'La Revuelta' este miércoles 7 de enero. David Broncano se sentará junto a Pelayo Gayol, inspector de policía nacional y protagonista de 'Pelayo. Más allá del límite', la nueva docuserie de Prime Video que se estrena este 9 de enero.

La otra invitada de la primera entrega de 'La revuelta' en este 2026 será Cristina Lora. Así, la ganadora de 'Operación Triunfo 2025' dará su primera entrevista en televisión tras ganar el talent show emitido en Prime Video. Una entrega que se grabó el pasado 17 de diciembre según se filtró en redes sociales.

De este modo, todo apunta a que La 1 emitirá este miércoles y jueves las entregas grabadas de 'La Revuelta' antes de que el equipo que forman David Broncano, Ricardo Castella, Grison, Sergio Bezos y Jorge Ponce, entre otros se tomaran vacaciones. Y será a partir del lunes 12 de enero cuando el programa vuelva a la normalidad con la emisión de las entregas que se graban pocas horas antes de su emisión en el access de La 1.

Pelayo Gayol y Cristina Lora por tanto se verán las caras con Kira Miró, María Hervás y Raquel Guerrero, las protagonistas de 'Machos Alfa' que visitarán 'El Hormiguero' ese mismo día. Mientras que el jueves serán Roberto Leal, María José Campanario y Eduardo Navarrete quienes acudan al programa de Antena 3 para promocionar el estreno de la nueva edición de 'El desafío'.