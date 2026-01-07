Cristina Lora, la ganadora de 'OT 2025', cuenta lo que le ha pasado con el premio: "Espero que me lo ingresen"

Cristina Lora ha aterrizado en 'La Revuelta' este miércoles apenas un mes después de coronarse como la ganadora de 'OT 2025'. Así, David Broncano recibía a la joven de Sevilla durante el tramo final de la noche para repasar su paso por el concurso y someterla a las preguntas clásicas. Fue justo en ese momento cuando la cantante sorprendió al presentador por el aplastante contraste entre sus dos respuestas.

Tras hacerse con la victoria en la gala final de 'Operación Triunfo' el pasado diciembre con un 46.3% de los votos frente a Olivia Bay, Tinho, Guille Toledano y Claudia Arenas, la joven de 19 años era la encargada de cerrar 'La Revuelta' este miércoles con una actuación musical. Pero antes, ha tenido que enfrentarse a las preguntas más repetidas de David Broncano.

Cristina Lora arremete contra 'OT 2025' al contestar a la pregunta del sexo en 'La Revuelta': "Ha sido lamentable"

"Nunca había hecho las preguntas clásicas a alguien que acabase de salir de 'Operación Triunfo", reconoció David Broncano, ignorando que entrevistó a Naiara, la ganadora de 'OT 2023' en 'La Resistencia' apenas un mes después de hacerse con el premio. "100.000 euros así de golpe", subrayaba el presentador mientras Cristina Lora comenzaba a reír.

💥 CRISTINA LORA, LA GANADORA DE OT 2025



¿Cómo te sientes al saber que Aitana es su David Bisbal? 👴 #LaRevuelta pic.twitter.com/VB8Nn0Qxa9 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) January 7, 2026

Así, la intérprete no ha dudado en sincerarse sobre la incertidumbre respecto al premio que los ganadores enfrentan tras el final del concurso. "La verdad es que no los he cobrado, pero ahí están. Me quita Hacienda y se me queda en no sé cuánto", advertía entonces la ganadora de 'Operación Triunfo', confesando que pese a que ha transcurrido casi un mes desde la gran final aún no ha recibido el codiciado premio.

"La mitad es para nosotros prácticamente, 50.000 euros para ti y 50.000 euros para el programa", ha bromeado entonces el conductor de 'La Revuelta' asegurando que esos impuestos van directos a la financiación de su programa en La 1. "No tengo ni idea de cómo lo hacen, espero que me lo ingresen", aseguraba finalmente la joven, explicando que desconoce cómo le ingresaran el premio ni cuando.

Así, llegaba el momento de la segunda pregunta clásica, y de una cifra tan abultada como 100.000 en el terreno del dinero, Cristina Lora bajó a mínimos. "Lo otro 0, llevo tres meses encerrada. Muchas cámaras", confesaba la sevillana. "Ha habido otras ediciones en las que hay roce y salseo...", insistía entonces David Broncano en busca de destapar alguna trama de amor secreta que se haya escapado a las cámaras de la Academia durante esta edición.

"Podemos decir que ha habido 0 roce, ha sido lamentable", aseguraba la ganadora del talent musical dirigiéndose a sus compañeros de concurso, que estaban presentes en el palco del teatro. "Pregúntale a Cristina si en las duchas ha habido algún rocecillo que algún gusto habría que darse", sugería Crespo desde las alturas sonrojando a la joven. "Las duchas eran de tres entonces te duchabas siempre acompañada, así que 0 de verdad", insistía la cantante, reafirmándose en su cero rotundo.