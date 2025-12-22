Hablamos con Noemí Galera sobre su futuro como directora de la Academia tras 'OT 2025': "No sé si va a volver"

'OT 2025' se ha despedido de la audiencia proclamando a Cristina Lora como merecidísima ganadora tras una final en la que los cinco finalistas dieron todo de ellos. Horas después de esa gran final, en El Televisero pudimos hablar con Noemí Galera, la directora de la Academia quien reconoce que esta edición ha sido especialmente compleja por el ruido externo y las críticas constantes, aunque rechaza la idea de que haya sido una mala temporada. De hecho, los propios responsables de Gestmusic y Prime Video han sacado pecho del consumo, aunque sin dar datos de audiencia. Para Noemí, el problema ha sido no entender que se trataba de una edición distinta, con concursantes diferentes, y nos advierte que el recuerdo colectivo siempre se queda con el desenlace, una recta final que define como especialmente brillante.

Las redes sociales y el fandom vuelven a situarse en el centro del debate. Noemí Galera admite que sigue entrando en Twitter para tomar el pulso y recoger feedback, pero marca límites claros ante los ataques, bloqueando y denunciando cuando ha sido necesario. Le preocupa especialmente el impacto que este clima puede tener en concursantes muy jóvenes, como los de esta edición, sometidos a una presión constante que dificulta que se muestren naturales. Una polarización extrema que, a su juicio, no es exclusiva de 'OT', sino un reflejo preocupante del funcionamiento actual de la sociedad digital.

Más allá del ruido, Noemí Galera mira al futuro con cautela. Reconoce la frustración que supone hacer un programa musical con las restricciones de derechos musicales en una plataforma, una dificultad que condiciona desde las clases hasta las galas. No sabe cuándo volverá 'Operación Triunfo', pero confía en que lo haga y no descarta seguir al frente si la productora, Gestmusic, cuenta con ella. Mientras tanto, lejos de descansar, enlaza proyectos, como el casting de '¡Allá Tú!', y sigue ligada a la televisión de este modo, reivindicando su papel desde la trastienda y dejando claro que, pese a todo, el formato sigue muy vivo. De todo ello y más hablamos con ella, a continuación.

Noemí Galera, una vez más vuelven a decir que este 'Operación Triunfo' no ha funcionado como el anterior, que los concursantes este año no enganchaban tanto... ¿Cómo lo afrontas?

NOEMÍ - Yo ya lo afronto con muchísima paciencia. Muchísima paciencia y con sentido del humor.

¿Y bloqueando a gente?

NOEMÍ - Bloqueando y denunciando.

¿Por qué sigues entrando en Twitter cada día?

NOEMÍ - Pues mira, te lo cuento. Nos da muchas ideas y vemos un poco el feedback. Yo no estoy todo el día conectada las 24 horas, porque tengo que hacer otras cosas, entonces entras y miras qué ha pasado, más o menos, luego si hay algo que dices: "Ay, ay, ay", vas y miras la escena completa. A mí me gusta saber qué se opina de lo que estamos haciendo, para lo bueno y para lo malo, pero cuando ves según qué barbaridades que se dicen, ya no solo de mí, que a mí que me digan según qué cosas, pues mira, bloqueo, denuncio, punto. Pero de ellos, que se inventen cosas... O sea, es muy heavy, porque esta gente luego saldrá y empezará a mirar y dirá: "Madre mía". Y yo tengo una edad y una manera de gestionarlo, pero criaturas con 20 años, 19, 20 años, pues es diferente. Y luego queremos que sean naturales. ¿Cómo van a ser naturales si saben que aquí los pueden poner a caer de un guindo, por cualquier cosa?

¿Te arrepientes a veces de contestar algunos tuits o de cuando Tinet contesta?

NOEMÍ - Tinet... que él se apañe con sus tuits. Yo este año no he contestado prácticamente nada y además me desactivé las notificaciones. Entonces vivo muchísimo más tranquila, porque ya al final dices: "Mira, ya está". Muchas veces escribo y borro y no lo publico.

Te hemos visto en esta edición pasándolo un poco mal por todo esto que estás comentando.

NOEMÍ - Se han dicho muchas barbaridades de ellos, muchas. Entonces, entrar con toda esa información e intentar que eso no se note, a veces es complicado lidiar las dos cosas. Creo que he intentado hacerlo lo mejor posible. Seguramente me he equivocado porque nos equivocamos todos. Pero a veces me ha costado. Me ha costado porque te dejas llevar, intento no hacerlo, pero hay días que te entra una mala hostia de decir: "Hostia ¿por qué? si no es la realidad

¿Por qué crees que el fandom de 'OT' tiene esto? ¿Qué tanto les apoya pero tanto les critica y tanto les destroza?

NOEMÍ - Mira, el fandom que tanto nos critica, llevan dos días diciendo: "Ay, que no se acabe". De otros programas no sigo las redes. Pero sí que también creo que es una manera de funcionar de la sociedad actual, que nos vamos a los extremos máximos. Y luego creo que se debería controlar la edad de la gente que tiene acceso a este tipo de redes sociales, porque la mayoría seguramente tienen 13 años y lo que sale por esa boca es que no está en los escritos. O sea, yo pienso que puede ser gente como mi hija, entonces, yo me asusto. ¿Adónde vamos a ir a parar?

¿Te has llegado a creer que era una mala edición con las cosas que estabas leyendo?

NOEMÍ - No, una mala edición no. Que no se estaba entendiendo que era diferente, sí. Siempre nos quedamos con el final, recordamos el final de las ediciones. Y de esto nos acordaremos de la gala de ayer, que fue la hostia, la última semana, que ellos han estado más dulcecitos... Pero no se entiende que ellos son diferentes y además, replicar el mismo tipo de personas o de perfiles es una cagada.

¿A ti te ha costado entenderlos a ellos?

NOEMÍ - A mí me ha costado también.

¿Y por qué?

NOEMÍ - Porque les veía que estaban muy preocupados por lo que pasaba fuera y yo intentaba hacerles entender que era un error que estuvieran tan preocupados. Pero llega un momento que no lo puedes evitar, que yo no puedo vivirlo como lo viven ellos, porque yo luego salgo de allí, me voy a dormir a mi casa y yo sé lo que se está diciendo de mí, porque si yo entro un día seria, ellos se mosquean y no saben qué está pasando. Y lo primero que me decían era: "Estás bien, ¿te pasa algo?" O sea, muchísimas veces. Hay gente que es más atenta y se fija más y otros que ni te preguntan ni nada, que van a su bola. Pero sí que lo tienen que pasar ellos. Y si ellos han decidido hacer esa edición así, pues es así.

¿Crees que es porque es una generación que está muy enfocada en las redes sociales? El otro día, cuando fueron Aitana y Amaia, lo primero que se preocuparon no fue: "Qué guay que las hemos conocido", fue: "Ay, hemos salido mal en la foto". Y a eso es a donde nos han llevado a las redes sociales.

NOEMÍ - Totalmente. Y Aitana les dijo: "No os maquilléis tanto". En ocho años mira la diferencia de las dos. También te digo, Amaia dijo: "Maricón y negro" y todo el mundo se rió. Seguramente si uno de ellos hubiera dicho maricón y negro lo hubieran puesto a caer de un burro.

Tú has estado en todas las ediciones de 'OT', ahora que el formato está en una plataforma, está el problema de no tener los derechos de muchas canciones. ¿Cómo hacemos haces para intentar solventar ese problema?

NOEMÍ - Con muchísima paciencia y sentido del humor. Y yo no lo puedo solucionar esto.

¿Pero es un frustrante?

NOEMÍ - Mucho. Que en un programa de música que no puedas escuchar música... No puedas hacer una clase de cultura musical poniéndoles música... No pueden ellos decidir qué canción de nominado quieren. Lo pueden decidir, pero nosotros luego vamos allí y hay un equipo que se dedica a buscarlas y solamente que alguien tenga un 1% de los derechos y diga que no quiere darlos, pues no puedes hacerla.

¿Tú continuarías como directora o en esta edición te lo has planteado?

NOEMÍ - Me lo preguntáis todos, ¿me veis mayor? No sé si va a volver 'OT', estoy convencida de que sí, y no sé si van a querer contar conmigo. Entonces, si cuentan conmigo y con Manu, nosotros vamos a estar.

Si vuelve, ¿cuándo te gustaría? ¿En el 2027?

NOEMÍ - Como mínimo, sí.

¿Tú que eres una experta en televisión sabes algo de 'La casa de los gemelos'?

NOEMÍ - He leído alguna cosa, no he visto nada. No, no puedo hablarte del tema. Por lo que he leído no sé si me va a gustar mucho.

¿Pero te quieres asomar por curiosidad?

NOEMÍ - Creo que no. Me apetece mucho un tipo de programa así. No lo sé. Pero tampoco tengo una idea formada porque no lo he visto. Te estoy hablando de lo que veo en Twitter.

Es la primera vez que no ha salido ninguna pareja por ahora, oficial. Habéis fallado en el dating, en esta ocasión.

NOEMÍ - Pero es que eso de verdad... Me dicen: "Escógelos sin novio y sin novia". Chico, déjalos y hagan lo que quieran. Es que además son muy jóvenes. Están muy enamorados, pero a lo mejor dentro de 15 días, quién sabe...

¿Sientes vacío ahora que se acaba la edición o realmente descansas?

NOEMÍ - No descanso. Yo mañana estoy en la oficina haciendo el casting de 'Allá tú'.

¿Qué te ha parecido el fichaje de Jesús Vázquez por Televisión Española, ya que no va a presentar 'Allá tú'?

NOEMÍ - Pues me parece que Jesús lo va a hacer de putísima madre, es estupendo y el 'Benidorm Fest' le queda perfecto, yo adoro a Jesús.

Y Juanra Bonet en 'Allá tú', ¿te sorprendió?

NOEMÍ - Sí, me sorprendió, pero bueno. Yo me río mucho con Juanra, tiene un sentido del humor muy bueno, a mí me hace gracia, me hace mucha gracia. Y creo que lo va a hacer guay.

¿Y por qué no hubo artista invitado en la gala final o se planteaba así?

NOEMÍ - Esto es otra ventanilla, yo estoy en la academia, yo de la gala... a mí no me pregunten, porque no lo sé. También te digo que tenemos un tiempo determinado y no sé más.