'OT 2025' proclama como merecida ganadora a Cristina, la favorita de la edición con casi la mitad de votos

La academia de 'OT 2025' ha cerrado este lunes sus puertas con la emisión de la gran final en Prime Video en la que uno de los cinco finalistas se ha convertido en el ganador tomando así el relevo de Naiara Moreno.

Olivia, Cristina, Claudia Arenas, Guille Toledano y Tinho se jugaban la victoria y esta vez solo la audiencia tenía la última palabra para elegir quién merecía ser el ganador. Los cinco arrancaban la gala con el himno a la amistad de Amaral, 'Marta, Sebas, Guille y los demás'.

Ha sido una gala en la que los cinco finalistas han estado muy arropados tanto por todos los compañeros que ya abandonaron la academia de 'OT 2025'. Además por primera vez en esta edición, Noemí Galera, Manu Guix y todos los profesores se encontraban presentes en las gradas del plató. Y también lo hacían algunos de los familiares de los finalistas, los mismos que el pasado sábado cenaron en la academia con ellos.

Claudia Arenas y Guille Toledano, quinta y cuarto finalistas

Tras la actuación grupal, el encargado de abrir la final era Guille Toledano cantando el tema 'Haz lo que quieras conmigo' de Walls. La siguiente en subirse al escenario era Claudia Arenas cantando 'Vivir así es morir de amor' replicando la versión que hizo Nathy Peluso. Y justo después llegaba su gran amiga, Olivia, que cantaba el tema 'It's All Coming Back to Me Now' de Celine Dion. Tras ella llegaba Tinho versionando 'Lose control' de Teddy Swims. Y la que cerraba las actuaciones era Cristina con 'La noia' de Angelina Mango.

Era entonces cuando las votaciones a través de la app oficial se cerraban y se hacía una primera criba. El quinto finalista era Claudia Arenas con el 13,6% mientras que Guille Toledano se quedaba como cuarto finalista con un 16,5%.

EL 4º FINALISTA DE #OT2025 con un 16,5% de los votos es… ✨ GUILLE TOLEDANO ✨



¡ENHORABUENA! Síguelo en DIRECTO en @primevideoes 👉🏻 https://t.co/fM21eoKnMS #OTGalaFinal pic.twitter.com/0RxMsq846C — Operación Triunfo (@OT_Oficial) December 15, 2025

Cristina, ganadora absoluta de 'OT 2025'

Tras esa primera criba, los tres super finalistas volvían a subirse al escenario para interpretar las canciones que ya habían cantado en la Gala 0. Y las líneas se volvían a abrir con el voto extra y se empezaba de cero para elegir al ganador de 'OT 2025'.

Así, Cristina volvía a dejarnos a todos con la boca abierta con 'My baby just cares for me' de Nina Simone. Mientras que Olivia volvía a deleitarnos con 'Break free' de Ariana Grande y finalmente Tinho volvía a demostrar por qué era uno de los tres finalistas cantando 'Hold the line' de Toto.

Tras cerrar las votaciones definitivamente, Chenoa comunicaba que la audiencia decidía que el tercer finalista de 'OT 2025' con el 23,6% de los votos fuera Tinho. Y finalmente no ha habido sorpresas y Cristina, que era una de las grandes favoritas, se ha alzado con el premio de 100.000 euros convirtiéndose en la ganadora de 'OT 2025' pasando a engrosar la lista de ganadores del formato junto a Rosa López, Ainhoa Cantalapiedra, Vicente Seguí, Sergio Rivero, Lorena Gómez, Virginia Maestro, Mario Álvarez, Nahuel Sachack, Amaia Romero, Famous Oberogo, Nia Correia y Naiara Moreno. Y lo hacía con un 46,3% a gran distancia de sus rivales.

Por último, Olivia se quedaba como la segunda finalista de esta edición para la audiencia con el 30,1% de los votos.

"Esto es lo más fuerte que me ha pasado en la vida, muchas gracias, gracias a mis compis, gracias a los profes, al jurado, a mi padre, a mi madre y a mi hermana. Os quiero mucho y que ojalá os guste lo que haga fuera", aseguraba Cristina Lora tras ser coronada como la ganadora de esta edición.