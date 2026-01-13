¿Quién es es el invitado que va hoy a 'La Revuelta' de David Broncano este martes 13 de enero?

Tras arrancar la semana con la visita de Sara García, 'La Revuelta' regresa este martes con más sorpresas. David Broncano se reencontró con la primera astronauta española este lunes a pocos días de que se cumpliese un año de su primera parada en el espacio de La 1. La joven, que continúa su preparación en el Centro Europeo de Astronautas en Alemania se reencontró con el humorista para hablar sobre su otra labor como investigadora en el campo de la oncología.

La visita de la astronauta al espacio de TVE se tradujo este lunes en un 11.7% de share y 1.527.000 espectadores, quedando por debajo de 'La isla de las tentaciones', que ocupó el segundo puesto del access prime time con su versión express, anotando un 11.8% de share y 1.532.000 espectadores. Por otra parte, 'El Hormiguero' lideró con un 12.8% de cuota de pantalla y 1.648.000 seguidores gracias a la visita de Chris Pratt.

Jesús Vázquez, el invitado de David Broncano de este martes en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita hoy, martes 13 de enero 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Joaquín Reyes, que regresará al espacio de Antena 3 para presentar su nueva obra de teatro 'La verdad', que se estrenará en Madrid este jueves 15 de enero. Por su parte, David Broncano recibirá por primera vez a Jesús Váquez.

🪽 Primera vez que ves a Jesús Vázquez en TVE ¡Vuela, Jesús, vuela! #LaRevuelta @_JesusVazquez_ pic.twitter.com/WYiMUMujIr — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) January 13, 2026

El presentador visitará por primera vez el espacio de TVE este martes justo antes de su debut en La 1 como conductor de la próxima edición del Benidorm Fest 2026 junto a Inés Hernand, Javier Ambrossi y Lalachus, encabezando la primera entrega del festival desvinculada de Eurovisión desde su creación en 2022.

Su visita al espacio de David Broncano llega días después de la rueda de prensa de RTVE sobre el concurso de canciones y sus intervenciones en Radio Nacional, donde se pronunció sobre su salida de Mediaset tras décadas siendo uno de sus rostros estrella y los motivos que lo han obligado a alejarse de Telecinco a lo largo de los últimos años, siendo él mismo quién se propuso a la corporación pública para presentar el festival.