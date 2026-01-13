Robo a 'La Revuelta' en RTVE: Mediaset le arrebata a esta colaboradora para el programa de Risto Mejide

Tras el 'robo' de Atresmedia a RTVE del presentador y periodista Marc Giró, un movimiento muy inteligente por parte del grupo audiovisual privado y con enorme impacto dentro del sector televisivo, Mediaset ha arrebatado a otro rostro identificado con La 1 en la actualidad y de menor trascendencia. En este caso, procedente de 'La Revuelta' de David Broncano.

Se trata de Valeria Ros. La humorista, que había perdido presencia en el show de TVE con una cuota de pantalla reducida a la mínima expresión, da el salto al grupo liderado por Alessandro Salem para convertirse en colaboradora de 'Todo es mentira', el programa de análisis de Cuatro capitaneado por Risto Mejide y Laila Jiménez.

Con su fichaje, el formato producido en colaboración con Vodevil, la productora del publicista, engrosará su plantel de cómicos, pues la monologuista y guionista vizcaína se sumará a los ya veteranos Luis Fabra, Pere Aznar, Miguel Ángel Martín, Saray Cerro y Danny Boy Rivera.

Valeria Ros, que también es locutora, presentadora y escritora, con amplia trayectoria en radio (Cadena SER) y en televisión (‘Zapeando’, ‘La Resistencia’ y ‘La Revuelta’), se incorporará al equipo de 'Todo es mentira' el próximo lunes 19 de enero tal y como ha avanzado Mediaset.

Con Valeria, el espacio que se emite en las tardes de Cuatro de lunes a viernes suple el vacío que había dejado la sorprendente salida de Virginia Riezu, un rostro histórico del programa de Risto que se ha marchado a 'Zapeando' en La Sexta, la competencia directa. Curiosamente, la respuesta de 'Todo es mentira' ha sido ocupar ese hueco con un antiguo rostro del formato presentado por Dani Mateo.