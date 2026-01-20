Risto Mejide se dirige a Abascal con una atronadora frase tras ver lo que ha hecho con el accidente de Adamuz

Risto Mejide arrancaba la última emisión de 'Todo es mentira' en Mediaset haciendo un alegato en favor de la veracidad de las informaciones, y desmarcándose de los bulos y las especulaciones con la tragedia ferroviaria ocurrida en Adamuz (Córdoba).

El presentador ha explicado que llevaba horas "recibiendo todo tipo de mensajes, muchos de ellos muy confusos. Mensajes que algunos alientan a la incertidumbre en estos momentos, a la búsqueda de culpables…". Aunque considera que, pasado un tiempo, se tendrá que buscarlos, este no es el momento: "Todavía se están contabilizando los muertos" y "todavía estamos buscando entre esos desaparecidos".

Por tal motivo, Risto Mejide ha pedido un favor a quienes intervengan en el programa: "Ahora mismo la prioridad debe ser atender a las víctimas y conocer la verdad". Tras esto, el publicista no dudaba en cargar contra un partido político por no saber estar "a la altura de las circunstancias", y no es otro que Vox. En concreto, se refería a un comentario fuera de lugar publicado por su líder, Santiago Abascal, en su cuenta de X.

Risto Mejide carga contra Santiago Abascal por su tuit "fuera de lugar"

"Hay gente que no sabe estar a la altura de las circunstancias", ha empezado diciendo el presentador de 'Todo es mentira'. "No he dicho nada de ningún político", pero "creo que hay gente que estaría mejor calladita en estos momentos. No es un tema de censura, es un tema de respeto a las víctimas. Hablo de Vox. Porque Vox no solo ha suspendido su agenda, sino que además Santiago Abascal ha aprovechado el accidente para cargar contra el Gobierno una vez más en su cuenta de X, cosa que puede hacer cualquier otro día. Yo, qué queréis que os diga, lo veo fuera de lugar hoy", sentenciaba Risto Mejide.

Una opinión compartida por el analista político Xavi Domínguez, quien iba más allá: "Yo voy a utilizar una palabra que está en el diccionario, lo que ha hecho es mezquino. Yo creo que tiene muchos días para poder hacerlo, seguramente argumentos no le faltarán, pero es que no es el momento. Es una mezquindad y además el tono en el que lo hace, el lenguaje en el que lo hace. No se baja del caballo electoral, no entiende la situación del país. La verdad, si quiere ser presidente, tiene mucho que mejorar. Esto está muy bien para la campaña y para alentar a las tropas, pero es una mezquindad la redacción de este tuit".

Acto seguido, Risto Mejide expuso las tres posibles explicaciones a este trágico accidente y quiso dar su opinión sobre lo ocurrido: "Obviamente algo ha fallado para que se produzca un siniestro de esta magnitud", aunque, tal y como ha dicho el ministro de Transporte, Óscar Puente, "se trata de un hecho extraño por infrecuente". Sin embargo, según el presentador de 'Todo es mentira', lo que "no se le escapa a nadie que tenga sentido común" es que "hay tres posibilidades".

El presentador da las tres posibles causa del trágico accidente

La primera de ellas, según Risto Mejide, es un fallo de la vía, algo que al ministro le parece "poco probable", ya que recientemente se invirtieron 700 millones y está "completamente renovada". La segunda posibilidad es que haya habido "un fallo del tren" algo que tampoco tendría mucho sentido, puesto que "la última revisión del convoy descarrillado tuvo lugar hace apenas cuatro días y el vehículo era bastante nuevo, era de 2022". La última posibilidad es que podría tratarse de un "fallo humano", algo que también ha sido "prácticamente descartado por el propio presidente de Renfe".

A continuación, Risto Mejide ha dado su opinión al respecto: "¿Sabéis cuál es válida para mí? Da igual, da igual. Primero, porque yo no soy ningún experto. Segundo, porque ni siquiera los expertos están ahora mismo con una de las tres posibilidades apostando por una de ellas. Y tercero, insisto, estamos todavía contabilizando los muertos. Creo que hay que tener una cierta responsabilidad también cuando se pone delante de una cámara para dar según qué informaciones, así que da igual. Lo que piense para mí, yo me lo guardo ahora mismo".