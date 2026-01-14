Risto Mejide paraliza 'Todo es mentira' y despide a un trabajador histórico de Mediaset tras 35 años

'Todo es mentira' no para de protagonizar despedidas y bajas entre su equipo desde que arrancó el 2026. Si bien Virginia Riezu no tuvo una despedida oficial en el espacio de Cuatro antes de iniciar su nueva etapa como colaboradora de 'Zapeando' en La Sexta, Risto Mejide ha querido anunciar a los espectadores la pérdida de otro miembro de su equipo con un emotivo mensaje de despedida tras 45 años en Mediaset.

Antes de repasar la actualidad marcada por la denuncia contra Julio Iglesias, la política internacional con Trump a la cabeza y otros asuntos, el presentador ha paralizado la emisión para anunciar una importante baja no de su plantel de colaboradores que aparece ante las cámaras cada día, sino del equipo que hace posible el programa detrás de los focos.

Risto Mejide dedica el programa de este miércoles a Justo Sanz, que se despide tras 35 años en Mediaset

"Hoy se despide de este programa un compañero técnico de sonido que lleva 35 años en esta casa. Justo Sanz. El programa de hoy va por ti", ha anunciado Risto Mejide en 'Todo es mentira' seguido de un fuerte aplauso del público para despedir al veterano trabajador del grupo de Fuencarral, que pone fin a su trayectoria profesional en Mediaset tras más de cuatro décadas de trabajo.

Los inicios de Justo Sanz en Telecinco se remontan a los inicios de la cadena, siendo el técnico de sonido uno de los primeros trabajadores que contrataron durante su proceso de fundación. Así, el histórico empleado llegó a Mediaset en 1990 para continuar ejerciendo hasta la actualidad como especialista de sonido.

Y aunque para 'Todo es mentira' y un interminable listado de espacios de la cadena, Sanz era una pieza fundamental, el técnico era todo un desconocido para el público de casa. Sin embargo, durante el Día del padre en 2017, Justo tuvo la oportunidad de protagonizar un reportaje para la web de Telecinco, concretamente en el videoblog 'Que no salga de aquí'.

Justo Sanz y su hija en 'Que no salga de aquí'

En esta pieza, el especialista de sonido aparece junto a su hija, que en ese entonces también trabajaba en Mediaset junto a su padre, mostrando su rutina del día a día al frente de los programas de la cadena. Y es que, al parecer el sector audiovisual es una constante en la familia de Sanz, con cuatro generaciones ligadas a Telecinco.