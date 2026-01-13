Risto Mejide hace esta pregunta explícita sobre Julio Iglesias y muchos se la hacen tras la denuncia por agresión sexual

Risto Mejide ha arrancado 'Todo es mentira' este martes lamentando su más profunda decepción al hacerse eco de la denuncia contra Julio Iglesias por presunta trata y agresión sexual. El presentador, reconocido fan del cantante, ha confesado que "se le ha caído un mito" y se ha mostrado contundente al pronunciarse sobre los testimonios de las dos trabajadoras del intérprete que han roto su silencio.

"Sabéis que yo soy muy fan de Julio Iglesias, de su trayectoria, su carrera... Pero hay días como hoy en los que es complicado", ha comenzado explicando el comunicador antes de hacerse eco de los delicados testimonios destapados por El Diario.es en colaboración con Univision sobre unos sucesos que se remontarían a 2021.

Risto Mejide, sobre la denuncia a Julio Iglesias: "Es una noticia absolutamente devastadora"

Así, Risto Mejide no ha dudado en priorizar sobre un claro mensaje. "Primero, por supuesto, y que vaya por delante nuestro apoyo a las víctimas siempre en un caso de presunta agresión sexual. Y segundo, no vamos a dejar de respetar la presunción de inocencia. Con lo cual es un equilibrio complicado", ha comenzado subrayando el presentador.

Risto Mejide en 'Todo es mentira'

Entonces, ha puesto el foco en su encrucijada personal. "Sabiendo lo que os vamos a contar ahora... ¿Qué hacemos los fans? ¿Qué hacemos toda esa gente a la que nos gusta su música, que tenemos sus discos, que hemos ido a sus conciertos? Estamos hablando del español más grande de todos los tiempos, al menos según mi humilde opinión", ha continuado explicando el rostro de Cuatro.

"Hoy nos despertamos con una noticia absolutamente devastadora sobre todo para esas dos mujeres que son las denunciantes. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ya tiene en su poder la denuncia contra el cantante por trata de seres humanos y agresión sexual, todo esto presuntamente, interpuesta por dos mujeres con el apoyo de una organización internacional. Es un relato durísimo", ha subrayado el publicista.

Incapaz de ocultar su decepción, Risto Mejide ha insistido en el gran impacto que ha tenido la noticia en él. "A mí hoy se me ha caído un mito que todavía lo estoy asimilando y os lo digo en serio. Es problema mío, ya lo sé, ya era hora de madurar con estas cosas. Pero a veces separar obra de persona no es tan fácil", ha lamentado el comunicador.

"A mí me cuesta mucho no creerme a estas mujeres, me cuesta muchísimo", ha insistido el conductor de 'Todo es mentira' reiterando su apoyo a las denunciantes sin olvidar su papel. "Obviamente me tengo que mantener como presentador de este programa entre la fina línea de me creo a estas mujeres y respeto la presunción de inocencia de Julio Iglesias hasta que se demuestre lo contrario", ha terminado puntualizando ante sus colaboradores.

Y en un punto de la tarde, Rosa Villacastín ha conectado con el espacio de Cuatro. "Lo importante es que sepamos que esas cosas ocurren y que estemos en contra de todo eso, y de lo que los hombres hacen con las mujeres", ha señalado la periodista sobre el supuesto historial de abusos del cantante sobre sus empleadas. "Él es simpatiquísimo en el trato personal. Es abierto, y esta es la cara B. Pero seguro que hay muchos más famosos. Es que te quedas… No sabes cómo reaccionar", ha señalado ante Risto Mejide.

"El mito se nos tendría que haber caído antes ¿no?, Rosa?", preguntaba entonces el conductor de 'Todo es mentira'. "Yo deseo que esto sea falso. Espero que sea uno de esos casos, mínimos, que luego sale que no son verdad. Me estoy resistiendo mucho, pero la evidencia me está diciendo otra cosa", ha terminado señalando Villacastín, compartiendo de lleno la decepción del presentador de Cuatro.