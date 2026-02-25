Xabier Fortes hace frente a los que dicen que ha acosado a David Uclés en RTVE y emite un comunicado

Xabier Fortes entrevistaba este martes, 24 de febrero en 'La noche en 24 Horas' a David Uclés. El escritor está en el centro de la polémica las últimas semanas por su negativa a participar en las jornadas sobre la Guerra Civil promovidas por Arturo Pérez-Reverte y Jesús Vigorra.

El escritor alegó que se negaba a compartir cartel con el expresidente del Gobierno José María Aznar y con Iván Espinosa de los Monteros, exdiputado de Vox. Además, expresó su enfado por el título de las jornadas, '1936, la guerra que todos perdimos'. En su opinión, este título no es "exacto ni justo. La guerra no la perdimos todos, la guerra la sufrimos todos, pero la perdieron los republicanos y la ganaron los franquistas, que se lucraron de eso durante cuarenta años".

Un discurso que David Uclés ha vuelto a defender durante su entrevista con Xabier Fortes en el programa de RTVE, y con el que el presentador ha mostrado su discrepancia. Sin embargo, para algunos espectadores, la actitud del periodista con el escritor fue muy reprobable, como así se lo hicieron ver a través de las redes sociales. Tales han sido las críticas recibidas, que él mismo se ha visto obligado a responderlas.

David Uclés reflexiona sobre si cambiaría algo de los días en que estalló la polémica por su decisión de no acudir a unas jornadas sobre la Guerra Civil. @xabierfortes le responde que él sí hubiera asistido: "Hay que dar las batallas en todos los sitios"#LaNoche24h pic.twitter.com/nUYRK0T3Kk — La noche en 24 horas (@Lanoche_24h) February 24, 2026

Xabier Fortes responde a las críticas recibidas a su entrevista a David Uclés

"El equidistante e insidioso de Fortes, buscándole las vueltas (y a todo aquel que no esté de acuerdo con él) a David Uclés, para que haga autocrítica por 'coones', por rechazar la asistencia a las jornadas sobre la Guerra Civil. Él sí hubiera ido…", escribía un usuario de X, al que el comunicador gallego no dudó en responder: "No voy a entrar en discusión ni en bucle con los que dicen que he acosado a David Uclés", empezaba dejando claro Xabier Fortes.

"Tampoco quiero ni imaginar qué entienden algunos por entrevistar y conversar, pero invito a los interesados a ver la entrevista entera, sin editar. Ha sido un diálogo sereno, amable, cordial y alegre. Como se suele decir, con muy buen rollo. Por supuesto que le he preguntado por la polémica cancelación del acto de Sevilla (aunque la gran mayoría de la entrevista giró en torno a sus libros, sin regatear los elogios que merece) y le he dado una visión distinta a la suya, con toda la empatía del mundo, pero discrepando", ha añadido.

"Creo que de hecho se fue encantado. Quizás el problema son aquellos que son más Uclesistas que el propio Uclés. No deja de ser divertido", sentenciaba Xabier Fortes en su cuenta de X.

No voy a entrar en discusión ni en bucle con los que dicen que he acosado a David Uclés. Tampoco quiero ni imaginar qué entienden algunos por entrevistar y conversar, pero invito a los interesados a ver la entrevista entera, sin editar. Ha sido un diálogo sereno, amable,.. — Xabier Fortes (@xabierfortes) February 25, 2026

Durante la entrevista, se les pudo a ver a los dos debatiendo educadamente y, David Uclés, no pareció incómodo en ningún momento. "Para el que no lo sepa, eran unas jornadas sobre la Guerra Civil 90 años después, y con visiones bastantes contrapuestas", empezaba poniendo en contexto el presentador, antes de dar su opinión al respecto: "Puedo estar o no de acuerdo con los participantes, pero yo iría. Yo con Aznar iría, aunque pueda no pensar como él, pero es expresidente del Gobierno, habrá que escucharlo, estemos de acuerdo o no".

Acto seguido, Xabier Fortes le formulaba una pregunta muy directa a su invitado: "A mí lo que me ha llegado es que Arturo Pérez-Reverte me jura y yo creo que con él se puede estar en desacuerdo con muchísimas cosas, pero creo que no miente, que tú sabías el elenco de participantes que había". Algo que Uclés negaba categóricamente: "Yo hablé con él por teléfono y me pidió disculpas por haber dicho públicamente eso cuando no es así. Yo tengo un correo de 3 días antes diciéndome que en unos días nos pasan la información completa".

Xabier Fortes discrepa con Uclés sobre la Guerra Civil

"¿Tú no tuviste presión de entornos próximos a tu literatura que dijeran 'oye David ahí no pintas nada'?. ¿Lo hiciste tú sin ninguna presión externa?", insistió Xabier Fortes. El escritor se ratificó en su postura: "Vi el cartel y a la media hora lo comuniqué. Yo no he estado 15 años investigando la guerra para comulgar con un lema equidistante. La equidistancia es muy peligrosa. Y no quiero. La guerra la provocó un golpe de estado y los mismos que la provocaron la ganaron y se lucraron de ella durante casi 40 años. Las cosas hay que llamarlas por su nombre y yo no quiero participar en unas jornadas que tenga un tufo equidistante".

Sin embargo, Xavier Fortes no estaba de acuerdo con él: "Yo siempre voy a debatir a todos los sitios. Las batallas, hay que ir a darlas a todos los sitios". "Yo no voy a unas jornadas que sean equidistantes, punto", insistió el invitado. "Yo no creo que sean equidistantes, pero bueno…", volvió a dejar claro el presentador.

A raíz de esto, Uclés le preguntó: "¿Tú crees que la guerra la perdieron todos?". A lo que el periodista respondió: "No, yo creo que la guerra la ganaron los fascistas que son los que la provocan, contra un gobierno democrático cuyo presidente era Manuel Azaña. Pero entiendo que haya gente que piense que había amplias capas de la sociedad que al principio podían estar beneficiadas por eso pero que acabaron viendo que aquello fue un error para todos y en efecto lo fue", sentenció Xabier Fortes.