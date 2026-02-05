Xabier Fortes tiene que lanzar un comunicado sobre su relevo en TVE tras la crítica de un espectador que "cambia de canal"

Días después de anunciar su retirada temporal de 'La noche en 24 horas', Xabier Fortes ha vuelto a tomar sus redes sociales para cortar de raíz algunas de las críticas que han comenzado a propagarse tras su desaparición del espacio. Así, el periodista no ha dudado en lanzar un mensaje de apoyo a su sustituto, Lluís Guilera, aplaudiendo su labor al frente del programa durante su ausencia.

"Esta semana estaré ausente", anunció el rostro del canal 24h a principios de semana, desvelando que desde 2 al 6 de febrero permanecerá alejado de su habitual plató por "un asunto familiar no grave", dejando las riendas del espacio en manos de su compañero Lluis Guilera, el cual parece haber despertado críticas negativas entre los espectadores.

Xabier Fortes da la cara por Lluís Guilera, su sustituto en 'La noche en 24 horas' y frena las críticas

Sin ir más lejos, este miércoles un espectador del programa escribía al periodista en X: "El programa no es nada sin ti. Lluis hace lo que puede, pero estos días cambio de canal. Lo lamento". Unas palabras que Xabier Fores ha condenado desde la misma red social. "Lluís no solo es un gran compañero, es un gran profesional y lleva mucho tiempo demostrándolo. Hazme caso y sigue con nosotros. ¡Gracias!", ha señalado el presentador ante sus más de 105.000 seguidores.

Lluís no solo es un gran compañero, es un gran profesional y lleva mucho tiempo demostrándolo. Hazme caso y sigue con nosotros. Gracias! https://t.co/EqkOhEKjto — Xabier Fortes (@xabierfortes) February 4, 2026

No será hasta el próximo lunes 9 de febrero cuando el periodista retome su puesto en 'La noche en 24 horas', que atraviesa uno de sus mejores momentos en audiencias, cerrando el primer mes del año con un nuevo récord de audiencia. "Gracias al subdirector (la voz de mi conciencia cada noche), a todo el equipo y por supuesto también a nuestros seguidores", escribió Fortes en sus redes para celebrar los datos del programa.

Gracias. Un asunto familiar pero no es grave. El lunes próximo estaré de vuelta. https://t.co/2zlEqqZPj3 — Xabier Fortes (@xabierfortes) February 4, 2026

Cabe destacar que durante enero el espacio del canal 24h ha experimentado un notable crecimiento en su audiencia, subiendo hasta un 2.6% de cuota media de pantalla, firmando así el mejor índice de share de este mes de su historia y reafirmándose como uno de los pilares de la programación de la cadena.