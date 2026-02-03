Enero ha sido un gran mes para La 1, el mejor en 14 años, pero en RTVE ha habido otros récords de audiencia más allá de la cadena principal. Entre ellos, el máximo histórico que ha rubricado 'La noche en 24 horas', el programa de análisis y entrevistas comandado por Xabier Fortes de lunes a jueves.

Es uno de los grandes pilares de la programación del Canal 24 horas y prueba de ello es que el primer mes del 2026 se ha saldado con un notable crecimiento que le ha impulsado a anotar un 2,6% de cuota media de pantalla, siendo el mejor índice de share de enero de su historia.

Y esos grandes resultados de audiencia han sido celebrados por el propio Xabier Fortes en su cuenta oficial de X. "Empezamos el año en 'La noche en 24 horas' como la acabamos, con un espectacular récord histórico de audiencia", ha comenzado ensalzando el popular periodista y comunicador.

Y es que, efectivamente, el formato atraviesa una muy buena racha tanto en seguimiento como competitivamente hablando. "Gracias al subdirector @jluis_regalado (la voz de mi conciencia cada noche), a todo el equipo, y por supuesto también a nuestros seguidores", ha añadido el gallego en su publicación.

Acto seguido, en otro post, Xabier Fortes también ha querido avisar de antemano de que, durante toda esta semana del 2 al 6 de febrero, permanecerá retirado temporalmente. "Esta semana estaré ausente", ha anunciado, explicando, a continuación, que su desaparición momentánea de la pantalla se debe a "asuntos personales".

A su vez, en ese mismo 'comunicado', Fortes ha adelantado a los espectadores que su programa en RTVE quedará capitaneado por Lluís Guilera, su sustituto habitual cada vez que causa baja. "A los mandos queda el gran @lluis_guilera. Nos vemos", ha concluido.