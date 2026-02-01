Audiencias enero: Antena 3 impide el sorpasso de una La 1 en récords, y Telecinco sufre su peor arranque de año histórico

El año arranca dejando los mismos titulares como los que terminó 2025. La principal cadena de Atresmedia sigue ostentando el primer puesto tras haber ocupado durante la primera quincena del mes el segundo lugar gracias a los buenos datos cosechados por la cadena pública durante los primeros días de 2026. Finalmente, RTVE bajó a su habitual segundo puesto, síntoma de la enorme fuerza de Antena 3, capaz de arrebatarle el liderazgo en los últimos días de enero, y alejándose del sorpasso de La 1. Por contra, la que no se ha disputado nada ha sido Telecinco, cuya única competencia es sobre sí misma, evitando marcar un dato inferior al mes previo, o al mismo mes del año anterior. Una cosa la ha conseguido. La otra no.

Así las cosas, Antena 3 vuelve a ser la cadena líder con un 12,9%, encadenando 18 meses de liderazgo ininterrumpido. Tiene en su haber, una vez más, los programas más vistos de la televisión. La 1 de TVE (12,2%) iguala su dato de diciembre y sigue anotando nuevos récords logrando su mejor enero de los últimos 14 años. Telecinco (8,5%) sube con respecto a diciembre una única décima, pero marca su enero menos visto desde su nacimiento.

Entre las segundas cadenas, Cuatro (6,1%) vuelve a quedar por delante de La Sexta (6%), registrando su mejor mes de enero en 9 años. La diferencia, con tan solo una décima, es mínima.

Por grupos, Atresmedia lidera por 33º mes consecutivo con un 25,5%. Le sigue Mediaset España con un 22,8%. Por su lado, el grupo RTVE registra un promedio del 18,3% en enero.

Antena 3 (12,9%) suma un año y medio de liderazgo

Concursantes de la sexta edición de 'El desafío'.

Antena 3 inaugura el año como terminó el anterior, siendo la TV líder durante 18 meses ininterrumpidos y superando los cuatro años a la cabeza. Con un 12,9% de cuota, mejora respecto a enero del pasado año y se sitúa de nuevo por delante de todos sus competidores, logrando la mayor ventaja en 30 años en un mes de enero sobre su competidor privado. Es líder de la sobremesa y el prime time, las franjas más importantes de la televisión.

Mantiene su hegemonía absoluta en entretenimiento, de nuevo con los programas más vistos de la TV con 'El Hormiguero' (14,6%), 'Pasapalabra' (20,2%) y 'La ruleta de la suerte' (21,3%) imbatibles en el top 3.

En el horario estelar, destaca los buenos datos de lo nuevo de 'El Desafío' (15,8%) y 'Atrapa un millón' (11,7%). Las series turcas 'Renacer' (9,3%) y 'Una nueva vida' (10,6%) se mantienen en las mismas métricas. 'Nos vamos de madre' marca un 10,1% en su emisión en abierto y 'La Encrucijada' dijo adiós con un débil 9,8%

Por la tarde, 'Sueños de libertad' (14,2%) también cierra al alza con su tercer mejor mes de la historia, mientras que 'Y ahora Sonsoles' (10,4%) sube y refuerza su posición como el magacín más visto de las privadas y de nuevo líder sobre su inmediato competidor. En las mañanas, 'Espejo Público' (12,6%) obtiene sus mejores datos de la temporada y Karlos Arguiñano (16,9%) lidera su franja.

En informativos, Antena 3 Noticias (19,8%) alcanza datos extraordinarios en un mes de máxima actualidad debido al accidente ferroviario y los movimientos de alcance mundial derivados de las políticas de Donald Trump. Ya son 73 meses de liderazgo absoluto para los informativos de Antena 3, más de seis años, que crecen respecto a enero de 2025 creciendo a su mejor enero desde 2008.

La 1 de RTVE (12,2%) repite segunda con su mejor enero en 14 años

Los concursantes de 'DecoMasters' en la prueba de eliminación.

TVE marca en enero un estable 12,2%, igualando el dato del mes de diciembre. La cadena pública comenzó el año liderando gracias a los buenos datos de sus emisiones navideñas, cogiéndole así ventaja a Antena 3. Sin embargo, a partir de la segunda quincena, la cadena de Atresmedia le cogió la delantera, llegando a final de mes con los resultados y la posición que venía marcando en los últimos tiempos. No obstante, consigue su mejor enero de los últimos 14 años.

'La Revuelta' (11,4%) estrena el año por debajo de 'El Hormiguero', el estreno de 'The Floor' (11,8%) lidera y la llegada y 'Decomasters' (11,2%) lo hace por debajo de lo esperado. Mientras que el 'Albacete–Real Madrid' (25,6%) de la Copa del Rey es lo más visto en televisión durante el mes de enero. Buena acogida tiene también el jueves 29 el estreno de 'CrossoBar', que logra un 12,4%.

De su programación diaria destacan los diferentes récords que han obtenido sus programas de actualidad otorgándoles su mejor mañana en 17 años (16,6%) y su mejor tarde en 14 (11,2%). 'La Hora de La 1' registra en enero su récord histórico, tanto en La 1 con un 19,7%, como en simultáneo con el Canal 24 horas, donde alcanza el 23%. 'Mañaneros 360' afianza su liderazgo al registrar en enero su récord histórico en miles e igualar su mejor cuota con un 16,5%. 'Directo al grano', por su parte, consigue su récord histórico al anotar un 11,1% mientras que 'Malas lenguas' consigue un 11,6%, su 3ª mejor cuota.

Por la tarde, el combo de 'Valle Salvaje' (11%) y 'La promesa' (12,1%), lidera por decimocuarto mes consecutivo. 'Aquí la tierra' consigue un buen 13,4%.

Los informativos de RTVE (15,5%) tienen con 3,2 puntos, su mayor crecimiento histórico en enero.

La 2 cierra enero con un 3,3%, crece 3 décimas respecto al comienzo del año pasado y anota su mejor enero de los últimos 16 años.

Telecinco (8,5%) no levanta cabeza y marca su peor enero histórico

Imagen del capítulo 1 de 'Pura Sangre'.

Telecinco sigue mal, aunque los datos de algunas de sus nuevas apuestas parece esperanzadores. La cadena de Mediaset cierra enero con un bajo 8,5%, marcando su peor mes de enero de su historia.

A pesar de esos datos, los números de sus nuevas apuestas parecen no ser del todo malos. La vuelta a la televisión de 'Casados a primera vista' (13,5%) le dan una gran alegría a Telecinco, liderando sus noches de emisión. A eso le sumamos lo nuevo de 'Gran Hermano Dúo' (13,5%) que tiene una tendencia al alza y el lanzamiento de 'Pura Sangre' (11%), su nueva serie para prime time. Por su parte, la entrega de prime time de 'La isla de las tentaciones' triunfa con un 16,8%, en access prime time marca un 11,5% y 'El debate de las tentaciones' un 11,6%. 'De Viernes' se apunta un 10,5% y 'El precio de...' un 11,2%.

La otra cara de la moneda la vemos con la nueva edición de 'Got Talent' (9,3%), con sus peores datos históricos, así como los pobres números que viene cosechando el renovado 'Allá tú' (7,3%). Por su parte, el regreso de 'El Precio Justo' se queda en un 8,3%.

Sus tardes siguen débiles con 'El tiempo justo' y 'El diario de Jorge' por debajo del doble dígito, y en la mañana, 'El Programa de Ana Rosa' (12,1%) no vive su mejor momento, a pesar mantenerse como el mejor programa diario de la cadena.

De nuevo los espacios informativos lanzan un SOS. 'Informativos Telecinco' obtiene un ínfimo 8,1%, su 2ª peor cuota histórica y su peor enero de la historia, a una distancia muy grande del Telediario de TVE y de Antena 3 Noticias.

Cuatro supera, de nuevo, por la mínima a La Sexta

Iker Jiménez en 'Horizonte'

Cuatro (6,1%) vuelve a quedar por delante de laSexta (6%) en enero, con tan solo una décima de diferencia entre ambas. La cadena de Mediaset firma su mejor enero en 9 años.

De la cadena de Mediaset, 'Horizonte' (9,5%), 'Código 10' (7,7%), 'First Dates' (7,3%) son las ofertas que más triunfan en el prime time además del buen rendimiento del cine. Récord histórico mensual en cuota para 'En boca de todos' (7,1%) y mejor dato desde junio de 2025 para 'Todo es mentira' (7%). 'Proyecto Sistiaga' arranca con un 5,7%. 'Noticias Cuatro 1' alcanza su mejor dato desde junio de 2018 (7,1%).

En laSexta destacan 'Aruseros' (13%), 'Al rojo vivo' (8,6%), 'Zapeando' (5,4%), 'Más Vale Tarde' (6,2%), 'laSexta Xplica' (7,5%), 'Equipo de Investigación (5,5%) y 'El Intermedio' (6,7%). laSexta Noticias logra un buen 7,9% y la nueva temporada de 'Lo de Évole' firma un 7,6%. Destacan los especiales de 'El Objetivo' de Ana Pastor con un 6,7%. 'La Roca' (4,8%) crece ligeramente.

GRUPOS: Atresmedia encadena 33 meses consecutivos de liderazgo

EMISIONES MÁS SEGUIDAS: Antena 3 Noticias copa 18 emisiones de las 20 más seguidas en enero

PROGRAMA MÁS VISTO: Antena 3 Noticias, Pasapalabra y El Hormiguero, lo más visto del mes

INFORMATIVOS: 'Antena 3 Noticias', líder absoluto

AUTONÓMICAS: TV3 es la cadena autonómica líder. Mejor enero histórico para Aragón TV

CADENAS DE PAGO: Los canales deportivos lideran

Audiencias por targets de edad

La1 es la cadena líder entre los hombres (11.7% de share) y en el grupo comprendido entre los 13 y los 64 años. Además, lidera en el Target Comercial con el 12.2% de cuota. Por su parte, Antena 3 es la opción líder en España en las mujeres (14.8%), en los mayores de 65 años (15.7%) y en los núcleos de población hasta 200.000 habitantes.

¿Qué cadena de televisión lidera por franjas y días?

Antena 3 es la cadena más vista, una vez más, en las franjas más importantes del día. Alcanza el liderazgo en la Sobremesa con el 18% de share y en el Prime Time con el 13.7% de cuota. Telecinco recupera la primera posición en enero en la franja de Late Night con el 11.8% de cuota. La1 es la cadena más vista en las Mañanas (16.6%), las Tardes (11.3%) y los fines de semana.

Por CCAA: Antena 3 y TVE se reparten el país

TDT: Las cadenas temáticas de Mediaset vuelven a ser imbatibles

Bajada generalizada de los canales temáticos. Los canales de Mediaset FDF (2.3%) y Energy (2.1%) ocupan las dos primeras posiciones del ranking de la TDT. TRECE (2%) completa el TOP 3. Nova (1,9%) es el canal TDT más visto de Atresmedia, seguido de AtresSeries (1,8%) y Neox (1,7%).