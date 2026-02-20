Salen a la luz los primeros detalles del programa con el que Aimar Bretos da el salto al prime time de La Sexta

Tras confirmar su salto a La Sexta con un nuevo formato que llegará al prime time de la cadena a lo largo de este 2026, Aimar Bretos se ha pronunciado por primera vez sobre su nueva aventura televisiva en 'Al rojo vivo' este viernes. El presentador de 'Hora 25' en la Cadena SER ha desvelado durante su charla con Antonio García Ferreras algunos de los detalles del nuevo espacio de actualidad que ya prepara junto a Newtral.

Fue este jueves cuando Atresmedia anunció la incorporación del presentador de radio a la programación de La Sexta, con un nuevo formato cuya producción correrá a cargo de Newtral, la empresa de Ana Pastor. "Estoy muy emocionado por todo el cariño que estoy recibiendo desde que ayer se hizo público que vengo a La Sexta, que vamos a hacer un programón y todo el mundo me está dando un calor increíble", ha comenzado explicando el periodista.

Aimar Bretos adelanta los primeros detalles de su nuevo programa en La Sexta: "Dentro de unos años miraremos atrás orgullosos"

"Además fíjate que dupla de fichajes para La Sexta, llegas junto a Marc Giró", señalaba rápidamente Antonio García Ferreras nada más conectar con el nuevo fichaje en 'Al rojo vivo'. "Estaba escuchando los Premios Iris el otro día y Marc no paraba de decir 'vente a La Sexta' y al final he dicho pues vale. Si Marc Giró me dice vente a La Sexta yo lo dejo todo, y aquí estoy", ha bromeado Aimar Bretos.

Y cuando el presentador le ha pedido detalles en profundidad sobre este nuevo proyecto, el periodista radiofónico no ha dudado en bromear. "A mí me ha dicho todo el mundo que se lo cuente a quién quiera menos a Ferreras", ha señalado entre risas. "Te puedo contar que va a ser en prime time, que va a ser un programón y va a ser el programa que a mí me gustaría ver y creo que a ti también te va a gustar", ha adelantado la voz de la Cadena SER.

"El programa va a ser muy especial, va a ser un programa muy Aimar Bretos, con esa sensibilidad tan especial que tú tienes a la hora de hacer periodismo", añadía Ferreras aplaudiendo el fichaje del periodista. "Eso es lo que me dijo Ana Pastor, me dijo tengo una idea que es muy Aimar. Y dice a ver que será esto... Pero quedamos, me contó la idea y le dije, 'pues igual sí que es muy Aimar' y efectivamente", explicaba entonces Aimar Bretos sobre cómo se gestó su llegada a Atresmedia.

"Solo le dije a ella y a los jefes de La Sexta una cosa, que quería hacer un programa del que dentro de unos años miremos atrás y estemos muy orgullosos de lo que vamos a hacer y que la audiencia lo recuerde también como aquel programa bueno que se hizo y que gustaba hacer", ha asegurado entonces, prometiendo un formato comprometido con la calidad e integridad periodística para analizar la actualidad.

"Y es lo que vamos a hacer, con unos estándares periodísticos que comparto con la cadena, con Newtral y contigo también, así que es lo que vamos a hacer", insistía Aimar Bretos. "Para nosotros los principios y las convicciones aunque tengan un precio son fundamentales y aunque nos ataquen de manera transversal, porque queremos audiencia pero por encima de todo queremos decencia y calidad y el programa lo va a tener, Bretos", ha sentenciado Ferreras.