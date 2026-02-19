Confirmado por Atresmedia: Aimar Bretos ficha por La Sexta para presentar un nuevo formato en prime time

Atresmedia sigue reforzando La Sexta con nuevos nombres después del fichaje de Marc Giró. Y es que el grupo ha anunciado este jueves la incorporación de Aimar Bretos a la plantilla de la cadena con un nuevo formato para su prime time.

De esta manera, La Sexta ficha a una de las voces con mayor talento y proyección del sector. Y es que Aimar Bretos es uno de los periodistas y comunicadores más valorados del panorama audiovisual gracias a su labor en 'Hora 25' en la Cadena SER.

Ahora, Aimar Bretos vuelve a probar suerte en la pequeña pantalla donde ya condujo 'Tanto x ciento', un programa de reportajes en DMAX. Y es que el periodista se pondrá al frente de un nuevo programa para el prime time de La Sexta producido por Newtral, la productora de Ana Pastor.

Cabe señalar que Aimar Bretos compaginará la conducción de este nuevo programa que llegará muy pronto a La Sexta con su labor en la Cadena SER, donde presenta y dirige 'Hora 25' desde 2021.

Como Marc Giró, flamante reciente fichaje de laSexta, Aimar Bretos llega a la cadena de Atresmedia para unirse al inigualable plantel de presentadores y comunicadores de la talla de El Gran Wyoming, Sandra Sabatés, Alfonso Arús, Alberto Chicote, Antonio García Ferreras, Nuria Roca, Jordi Évole, Iñaki López, Cristina Pardo, Dani Mateo, Josep Pedrerol, Glòria Serra, José Yélamo, Ana Pastor, Helena Resano, Gonzo, Rodrigo Blázquez, Mamen Mendizábal, Joaquín Castellón, Ana Cuesta o Gotzon Mantuliz, entre otros.

Las recientes incorporaciones de Aimar Bretos y Marc Giró vienen a confirmar la apuesta de Atresmedia por La Sexta en un momento en el que la cadena vive una pequeña crisis después de que Cuatro consiguiera darle el sorpasso tanto en diciembre como en enero y de que algunos de sus formatos como 'Al rojo vivo' o 'Zapeando' estén en horas bajas siendo superados por sus rivales.

Aimar Bretos, de la Cadena SER a nueva cara de La Sexta

Aimar Bretos (San Sebastián, 1986) es uno de los periodistas más destacados del panorama español actual. Licenciado en Periodismo por la Universidad de Navarra, comenzó su trayectoria muy joven en la radio local. En 2008 se incorporó a la Cadena SER, donde desarrolló gran parte de su carrera en los servicios informativos y en el programa ‘Hoy por Hoy’, consolidándose como una de las voces más reconocibles de la cadena. En 2019 fue nombrado subdirector y, en julio de 2021, asumió la dirección de ‘Hora 25’, donde ha reforzado su posición como uno de los periodistas y comunicadores de referencia en el ámbito de la información política.

A lo largo de su trayectoria ha combinado la dirección y presentación radiofónica con nuevos formatos sonoros y proyectos especiales, adaptándose a las nuevas formas de consumo audiovisual. Su labor ha sido reconocida con importantes galardones del sector, entre ellos la Antena de Oro y el Premio Ondas, distinciones que avalan su rigor, capacidad de análisis y contribución a la innovación en el sector.