Giro radical entre Sofía Suescun y Kiko Jiménez: al borde de la ruptura por una posible infidelidad

En las últimas semanas, Sofía Suescun y Kiko Jiménez han vuelto a ser noticia después de que Cristian Suescun haya asegurado que no tiene relación con su hermana por culpa de su pareja que es un auténtico manipulador. Pero ahora todo ha dado un vuelco con la noticia que protagoniza la portada de la revista Lecturas tal y como ha avanzado 'Tardear'.

Y es que si Cristian Suescun señalaba a su cuñado asegurando que le habría sido infiel a su hermana, ahora es la citada revista la que ha avanzado una posible ruptura de Sofía Suescun y Kiko Jiménez por una posible infidelidad de ella.

Así, 'Tardear' destapaba la bomba con la que abría el programa de este martes asegurando que tenían una noticia que afectaba a uno de los clanes familiares más famosos de los que se ha hablado en las últimas semanas. Y era a las 17:15 horas cuando se mostraba la portada de la revista en el pantallón.

Según recoge Lecturas, Kiko Jiménez habría descubierto las citas secretas de Sofía Suescun con el influencer Juan Faro. Algo que habría derivado en posibles problemas entre la pareja a lo que habría que sumar la guerra familiar de Sofía con su madre Maite Galdeano y su hermano Cristian.

'Tardear' avanza la posible ruptura de Sofía Suescun y Kiko Jiménez

Al conocer la noticia, todos en el plató de 'Tardear' se quedaban sin palabras. "Ahora cobra sentido el post que puso Sofía en su Instagram diciendo que pase lo que pase nuestra confianza es indestructible, esto es que ella le está pidiendo perdón y sabía que tarde o temprano iba a salir y por eso se adelantó", exponía Belén Rodríguez.

Por su parte, Gloria Camila aseguraba que "están en una situación en la que hablan tanto de él como de ella, si ellos han sido infieles pues llegarán a un acuerdo". "Bueno, de Kiko se ha dicho sin dar nombres ni nada, aquí se está dando datos", le replicaba Marta López recordando que Kiko había plantado este fin de semana a 'Fiesta' porque no estaba bien y podría cuadrar con todo esto.

Tras ello, Marta López explicaba que ella se había puesto en contacto con Juan Faro. "Yo he hablado con él y ni me confirma ni me desmiente, él no quiere hablar, tiene sus negocios y no quiere saber nada de la tele. Él está completamente soltero y no quiere saber nada de esto, pero yo entiendo que Luis Pliego tenía toda la información y por eso se ha atrevido a publicarlo", aclaraba.

Verónica Dulanto no dudaba en dejar claro que Lecturas no publicaría algo así si no lo tiene bien atado. "No se van a aventurar a publicar algo así, otra cosa serán los matices", defendía la presentadora. "Yo sospecho que tal y como funcionan Kiko y Sofía esto no lo van a confirmar a no ser que sea algo que realmente provoque la ruptura de la pareja y tal y como están ahora y por lo que hemos leído, esto no rompe la pareja y si es verdad que ha ocurrido es algo pasado y hablado", exponía Antonio Rossi. "Y perdonado", apostillaba Leticia Requejo. "Yo dudo mucho que lo dejen y haya una ruptura", añadía también Gloria Camila.