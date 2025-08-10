Sofía Suescun ha roto finalmente su silencio tras varios días de acusaciones por parte de su madre y su hermano a Kiko Jiménez, que este sábado causaba baja en 'Fiesta' debido a la situación límite. Durante la última semana, Cristian Suescun se ha unido al bando de su madre para cargar contra el televisivo, destapando una supuesta infidelidad que ocurrió mientras Sofía concursaba en 'Supervivientes All Stars'.

Y aunque Kiko Jiménez tenía pensado contestar a todas las acusaciones desde su silla de colaborador en 'Fiesta' este sábado, el de Jaén acabó dando plantón al programa. "Sabemos que lo está pasando mal por la tensa situación que ha vivido esta semana y que hay un motivo de fuerza mayor que le ha impedido, como él hubiese querido, estar aquí con nosotros", aclaró César Muñoz, el presentador estival del programa de Telecinco.

Sofía Suescun emite un comunicado sobre su relación con Kiko Jiménez por su supuesta infidelidad

Pero Sofía Suescun no ha dudado en esclarecer la situación a través de un post de Instagram este domingo. "En medio de todo lo que está pasando, quiero que sepas que si hay algo que me mantiene en pie, eres tú", comienza escribiendo la ganadora de 'Gran Hermano'. "Eres mi calma, mi impulso y mi abrazo seguro cuando todo fuera se tambalea", añade la influencer.

"Quiero darte las gracias por estar siempre ahí conmigo, en las buenas y en las peores, sin soltarme nunca de la mano. Gracias por defenderme con el corazón, por protegerme incluso antes de protegerte a ti, y por poner mi bienestar por encima de todo", continúa explicando la ganadora de 'Supervivientes', dejando claro su amor incondicional por Kiko Jiménez.

"Sé que cualquier otra persona habría tirado la toalla ante tanto machaque, pero tú eres fuerte, mucho más de lo que imagina la gente. Puedes con todo y contra todos, y esa fuerza tuya me da seguridad y esperanza cada día", asegura Sofía Suescun en su publicación, echando por tierra los rumores de infidelidad que han salido a relucir de nuevo este domingo en 'Fiesta' con otro testimonio.

"Lo único que deseo es seguir caminando a tu lado"

"Pero sé que esa fortaleza también esconde un corazón que siente y sufre, al igual que tu maravillosa familia, a la que admiro y que, sinceramente, ojalá tener yo en otra vida", añade la influencer. "En nosotros no existe la rivalidad, solo el deseo de vernos crecer. Me emociona cómo te alegras de mis logros como si fueran tuyos, cómo celebras mis pasos adelante con la misma ilusión que si los hubieras dado tú", sentencia la televisiva.

"Esa generosidad tuya es uno de los tesoros más grandes de mi vida. Lo nuestro se mide en respeto, en confianza y en amor del bueno. Y ese, por suerte, no nos lo puede quitar nadie", asegura Sofía Suescun en su carta de amor pública. "Pase lo que pase, nunca olvidaré cómo me cuidas con tus espectaculares menús que me cocinas, cómo te preocupas por mí cuando estoy mala o triste, y cómo siempre sabes levantarme cuando lo necesito", señala la influencer.

"Tu capacidad de perdón es impresionante y me enseña cada día lo fuerte que es nuestro amor. Te amo más de lo que estas palabras pueden decir, y aunque todo pase y cambie, lo único que deseo es seguir caminando a tu lado", termina sentenciando la televisiva en un comunicado que ha publicado a la misma vez que Dakota Tárraga, ex pareja de Cristian Suescun se hacía eco de las supuestas infidelidades del televisivo en 'Fiesta'.

Dakota Tárraga, sobre las supuestas infidelidades de Kiko: "Cuando el río suena, agua lleva"

Dakota Tárraga en 'Fiesta'

"Para mí Kiko no es trigo limpio, hay cosas. Cristian sabe que le ha puesto los cuernos y me lo dijo antes de ayer. Cuernos son cuernos y no es solo una vez", comenzaba explicando la ex pareja del hermano de Sofía Suescun, asegurando que este sabe de buena mano todos los trapos sucios de Kiko Jiménez. "Cuando el río suena, agua lleva", ha advertido Tárraga, que asegura desconocer si Cristian tiene pruebas suficientes para demostrar las infidelidades de su cuñado.